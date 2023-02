A caccia dell’onda perfetta tra le figlie del Maestrale 

«Ma l’acqua non è fredda?». Domanda retorica riferita al mare d’inverno. «L’acqua è caldissima», ribatte Luca Liperi, appassionato di surf che dà libero sfogo al suo sport preferito proprio da novembre ad aprile. D’estate lavora come skipper, niente giorni liberi sino a metà ottobre. Appena può, da Arzachena attraversa l’Isola con gli amici per raggiungere lo spot perfetto dove cavalcare le onde più belle, figlie del Maestrale. Perché, non tutti lo sanno, ma il momento migliore per il surfing arriva un paio di giorni dopo che il forte vento da Nord Ovest si placa, lasciando alle onde il tempo di formarsi in mare aperto fino a infrangersi sulle coste galluresi.

Sulla tavola

«Si chiama mare lungo, o mare di scaduta. Il moto ondoso parte dal Golfo del Leone e viaggia sino alla Sardegna, dove regala giornate spettacolari per praticare, anche se non si raggiunge mai il livello delle onde oceaniche – spiega –. D’inverno siamo in pochi e gli spazi di manovra sono maggiori, per questo lo considero il periodo migliore. Pochi secondi in acqua e non facciamo più caso alla temperatura, la passione e la voglia di divertirci sulla tavola prendono il sopravvento». La routine di Luca e dei suoi amici in quei giorni speciali di “chiamata” dal meteo iniziano con la sveglia alle 7, una robusta colazione alle 7.30 e il viaggio con le tavole sul portapacchi verso la spiaggia di Rena Majore, nel Comune di Santa Teresa di Gallura.

In mare

L’appuntamento con il mare è alle 9 durante l’inverno. «Nelle ultime settimane abbiamo viaggiato per tutta l’Isola, sono le condizioni meteo a dettare le regole, ma il mio posto del cuore resta questa spiaggia - racconta l’appassionato surfista -. Qui, incontriamo spesso tedeschi, austriaci, svizzeri che vengono nell’Isola per cercare esattamente quel che cerchiamo noi: le onde, il silenzio e un paesaggio mozzafiato. È un paradiso di cui possiamo godere appieno solo in questa stagione, lontano dal caos della stagione estiva».