VaiOnline
L’evento.
12 dicembre 2025 alle 00:34

A caccia dell’elisir di lunga vita 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In Sardegna l’elisir di lunga vita è enigma che affonda le radici nella storia stessa dell’Isola. Ed è proprio questo intreccio affascinante tra passato remoto e ricerca scientifica che farà da filo conduttore all’incontro di domani, alle 17.30, all’Hospitalis Sancti Antoni, ultimo appuntamento del ciclo “L’Antiquarium arborense e la Sardegna”. Protagonista sarà Donata Luiselli, genetista dell’Università di Bologna, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso millenni di evoluzione umana.

La conferenza, intitolata “Storia genetica della Sardegna tra passato e presente” metterà in luce come isolamento geografico, antiche migrazioni e continuità culturale abbiano modellato un patrimonio genetico unico, oggi al centro di studi internazionali. Tra i temi la straordinaria longevità dei sardi, indagata non come curiosità folkloristica ma come chiave per comprendere salute e resilienza delle popolazioni mediterranee. Il ciclo è promosso dal Museo Archeologico sotto la direzione di Carla Del Vais con la collaborazione della Fondazione Oristano e dell’assessorato comunale alla Cultura. Per partecipare: visiteguidate@fondazioneoristano.it. (m. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Campo largo in crisi Egas, critiche dal Pd: «Un errore di Todde»

L’asse tra governatrice e centrodestra tiene alta la tensione in maggioranza 
Alessandra Carta
Sanità

«Dopo l’infarto rinuncio alla convalescenza per seguire i pazienti»

Luigi Cadeddu: centinaia di loro  sarebbero rimasti senza assistenza 
Gianni Agus
Sanità

Il piano di Asl 8 e Brotzu: «Lotta alle liste d’attesa con visite nel weekend»

Partecipano anche le strutture private Todde: sforzo comune per una svolta 
Cronaca

Nuoro, emergenza: i cinghiali invadono le vie dello shopping

Avvistati davanti a un megastore, tempo fa arrivarono all’ospedale 
Giovanna Pittalis Francesco Oggianu
Il report

Migliora l’istruzione, non la salute

Sardegna a due velocità secondo lo studio Asvis: cresce la povertà 
Sara Marci RIPRODUZIONE RISERVATA
Centrodestra

Pier Silvio: «Nuove facce in Forza Italia»

Berlusconi jr detta la linea nel partito, «la più grande eredità di nostro padre» 