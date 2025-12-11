A caccia dell’elisir di lunga vita 

In Sardegna l’elisir di lunga vita è enigma che affonda le radici nella storia stessa dell’Isola. Ed è proprio questo intreccio affascinante tra passato remoto e ricerca scientifica che farà da filo conduttore all’incontro di domani, alle 17.30, all’Hospitalis Sancti Antoni, ultimo appuntamento del ciclo “L’Antiquarium arborense e la Sardegna”. Protagonista sarà Donata Luiselli, genetista dell’Università di Bologna, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso millenni di evoluzione umana.

La conferenza, intitolata “Storia genetica della Sardegna tra passato e presente” metterà in luce come isolamento geografico, antiche migrazioni e continuità culturale abbiano modellato un patrimonio genetico unico, oggi al centro di studi internazionali. Tra i temi la straordinaria longevità dei sardi, indagata non come curiosità folkloristica ma come chiave per comprendere salute e resilienza delle popolazioni mediterranee. Il ciclo è promosso dal Museo Archeologico sotto la direzione di Carla Del Vais con la collaborazione della Fondazione Oristano e dell’assessorato comunale alla Cultura. Per partecipare: visiteguidate@fondazioneoristano.it. (m. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA