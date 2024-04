«A caccia dei top gun in giro per l’Europa» 

Una vita dedicata a fotografare i top gun. La storia di Gianluca Onnis, 39enne decimese, comincia da un episodio spaventoso. Nell'aprile 2004, una settimana prima di iniziare la carriera nell’Esercito, un brutto incidente in motorino stronca sul nascere il sogno di una vita in divisa, cullato fin da bambino. Sono seguite quattro operazioni al piede, lunghi anni di riabilitazione e una disabilità da accettare: «La vita prima o poi mette tutti alla prova - commenta Onnis - e in quei momenti bisogna essere bravi e fortunati per trovare la forza di andare avanti. Ma è anche vero che chiusa una porta se ne apre sempre un'altra». Non potendo far parte del mondo militare dall’interno decide di guardarlo e raccontarlo dall’esterno, attraverso un obiettivo.

La scelta

L’assicurazione lo risarcisce e con quella somma acquista una macchina fotografica professionale. Inizia una lunga fase di formazione, segue corsi specifici e si affianca a fotografi più esperti. Poi, piano piano, arrivano le prime soddisfazioni: «Durante l'estate del 2011 un amico parlò dei miei scatti alla redazione de L’Unione Sarda e i giornalisti mi contattarono per chiedermi la foto di un particolare intervento antincendio in un bosco. Avevo quello scatto, adoro il mondo dell’aeronautica e ovviamente non mi ero perso l’arrivo di un canadair a Uta».

Vedere un suo scatto pubblicato nel più importante giornale dell’isola lo riempì d’orgoglio e lo spinse a impegnarsi ancora di più: «Da quel momento ho iniziato a collaborare con tutte le principali riviste specializzate e come si può immaginare è sempre un piacere vedere pubblicato un tuo lavoro in un giornale o in un calendario. Ma questo è un effetto secondario, per me la parte più bella ed emozionante rimane il lavoro sul campo», dice Onnis.

Lo studio

La pianificazione è decisiva: per cogliere lo scatto giusto bisogna conoscere l’ambiente e studiare. «Spesso – spiega Onnis – i momenti migliori sono l’alba o il tramonto e questo significa levatacce al mattino o lunghe attese, ma non basta. La presenza o meno di nuvole, la stagione e la posizione del sole nell’orizzonte sono solo alcuni degli aspetti che vengono considerati, a volte ho dovuto aspettare anni per realizzare lo scatto che volevo».

Nell'ambiente aeronautico ormai il suo nome è ben conosciuto: «In questi anni sono stato contattato da tantissimi reparti in Italia e all’Estero. Ho toccato con mano la professionalità dei nostri piloti e sarò sempre riconoscente per le emozioni che mi fanno provare. Grazie a loro ho potuto realizzare alcuni scatti a cui sono particolarmente legato, me li sognavo la notte».

In viaggio

Prossimo appuntamento a Caorle: «A maggio sarò di nuovo in Veneto per l'esibizione delle Frecce Tricolori. Assisto regolarmente allo spettacolo della nostra pattuglia acrobatica ma è incredibile come ogni volta riescano a stupirmi. Cerco sempre di catturare quelle emozioni e racchiuderle in uno scatto ma non credo che ci riuscirò mai completamente, per me sono strepitosi», sorride Onnis.

Le sue foto sono state esposte anche in varie mostre e nuovi progetti sono in preparazione: «Con il circolo Gramsci di Decimomannu stiamo organizzando per metà maggio una tre giorni dedicata alla Seconda Guerra Mondiale che unirà fotografie di oggi e di ieri, un intervento sulle vicende di alcuni partigiani e personaggi locali e la proiezione del documentario “Cagliari 1943 - memorie di uno sfollamento” di Stefano Sernagiotto e Giampaolo Salice. In tempi difficili come quelli militari e civili, uomini e donne, hanno stretto i denti e lottato uniti per una società migliore. Racconteremo le loro storie e ci ragioneremo insieme, sperando che non tornino troppo attuali».

RIPRODUZIONE RISERVATA