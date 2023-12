A caccia con il defibrillatore in ricordo dell’amico scomparso 

L’associazione venatoria “San Uberto Berlingheri” di Vallermosa ha acquistato due defibrillatori per garantire la sicurezza dei propri soci durante la stagione di caccia. Alla chiusura della stagione verranno ceduti in comodato d’uso al Comune del paese, per potenziare la dotazione già presente.

Da alcuni anni l’associazione progettava l’acquisto dei dispositivi salvavita, ma la decisione è arrivata solo nei giorni scorsi, dopo il tragico decesso di un cacciatore, in seguito a un arresto cardiaco, avvenuto durante una battuta nelle campagne del Sulcis. Sabato scorso, un folto numero di soci della compagnia venatoria, ha partecipato alla prima parte del corso per l’utilizzo del defibrillatore.

La lezione si è svolta nella Sala teatro di via Salvo d’Acquisto, in seguito ci saranno delle giornate di sensibilizzazione con gli studenti delle scuole del paese. «Abbiamo ritenuto doveroso contribuire alla sicurezza con questo piccolo gesto – afferma Mauro Cuccu, presidente dell’associazione “San Uberto Berlingheri” – Saremo sempre disponibile per mettere a punto anche altre iniziative che possano essere utili alla comunità e al territorio che ci ospita».

In Italia ci sono circa 60mila morti all’anno per arresto cardiaco, tante di queste morti potrebbero essere evitate con l’impiego di un defibrillatore. Un tema importantissimo, a cui il Comune di Vallermosa lavora da tempo, avendo già posizionato un defibrillatore in tutte le strutture pubbliche e formato all’uso oltre cento persone. (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA