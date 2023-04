A Cabras sfida fotocopia di 5 anni fa 

Su 8972 residenti saranno chiamati alle urne 8014 elettori. I due candidati a sindaco hanno presentato le liste venerdì, 24 ore prima della scadenza prevista per legge. Abis: «Era inutile aspettare, la documentazione era pronta da giorni. Ora possiamo partire. La nostra sede è in piazza Martiri: i cittadini potranno raggiungerci per qualsiasi informazione. Sempre lì organizzeremo diversi incontri. Al centro polivalente presenterò tutti i candidati e il programma elettorale. Vinceremo. Ne sono certo». Anche Gianni Meli ha presentato la lista venerdì: «Non aveva senso attendere: ho chiuso la lista da settimane. La nostra sede è in piazza Vittorio Emanuele. Abbiamo già iniziato il porta a porta, è il modo migliore per capire i bisogni dei cittadini. Ancora non so se la lista verrà presentata pubblicamente: non amo questo folklore, meglio bussare la porta di ogni cabrarese. Cinque anni fa in tanti mi dicevano di non voler votare la mia lista, questa volta è diverso. Vincerò grazie alla mia squadra, ben voluta, con esperienza». Andrea Abis 5 anni fa aveva ottenuto 2806 preferenze, Gianni Meli 1689.

Anche a Cabras, il più grosso centro della provincia di Oristano dove i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco, è ufficialmente partito il porta a porta per conquistare i cittadini. Quest’anno sarà una sfida a due. Tenterà nuovamente di conquistare la fascia tricolore l’attuale primo cittadino Andrea Abis, 50 anni, dipendente regionale. Ma ci riprova per la seconda volta anche Gianni Meli, 52 anni, imprenditore agricolo. Un braccio di ferro il loro, dopo l’uscita di scena di Pasquale Castangia, sostenuto dal circolo locale del Pd e già sindaco in passato: a due giorni dal termine ultimo per presentare le liste ha annunciato di non essere riuscito a mettere in piedi una squadra. Rinunciando alla sfida.

Uno ha scelto l’abito con cravatta, come una vera cerimonia. L’altro invece camicia bianca elegante e un sorriso smagliante. Per tutti e due non è mancata la foto di rito mentre firmavano la loro candidatura in vista delle elezioni comunali di fine maggio. E poi tutti al bar per festeggiare l’inizio della campagna elettorale. Separati però, ognuno con il suo gruppo.

Una sfida a due

Al voto

Le liste

L'attuale sindaco si presenta con la lista civica Progetto Comune. Dalla sua parte non ci sarà nessun partito politico, nemmeno il Pd, come invece cinque anni fa. Sedici in tutto i candidati: Enrica Canu, Carlo Carta, Laura Celletti, Anna Paola Chergia, Paola Deiala, Enrico Giordano, Marco Mascia, Gianluca Mele, Marina Pau, Alessandra Pinna, Federica Pinna, Francesco Pinna, Nicola Poddi, Ferdinando Sechi e Carlo Trincas. Tra questi ci sono tutti gli attuali assessori e i consiglieri di maggioranza. Gianni Meli, che scende in campo con tutto il centrodestra unito, si presenta con la lista “Insieme per Cabras e Solanas”. Con lui Efisio Trincas del Partito sardo d’Azione e Fenisia Erdas, esponente di Fratelli d’Italia. Poi Enrico Atzei, Lorenzo Careddu, Francesco Contini, Gianluigi Cubadda, Gabriele Ligia, Antonello Manca, Sara Meli, Gianmarco Melis, Federica Pinna, Gianpaolo Pinna, Graziella Pinna, Salvatore Angelo Poddi, Maria Carla Sanna e Serenella Spanu.

Gli obiettivi

Abis sa già cosa ci sarà da fare nei prossimi mesi: «Bisogna far partire i cantieri finanziati dal Pnnr e quelli nell’ambito della programmazione territoriale. Ci sono da spendere poi 80 mila euro per asfaltare ancora altre strade, recuperati dal bilancio dopo aver sistemato i debiti che abbiamo trovato 5 anni fa. Nei prossimi anni partirà il 70 per cento dei progetti che abbiamo messo in piedi. Porteremo avanti il Pul e il Piano del centro storico che abbiamo adottato per la prima volta nella storia». Anche Gianni Meli ha le idee chiare: «Inizierò coinvolgendo il paese su tutto: è la mia missione. Troppi cittadini in questi anni non sono stati ascoltati. Concretamente metteremo mani subito al Puc. L’attuale amministrazione doveva partire da questo documento fondamentale per lo sviluppo, non dal Pul. Hanno fatto confusione - dice ironico - Poi è chiaro che tutto quello che è stato fatto non verrà distrutto».

