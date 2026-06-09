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Il voto.
09 giugno 2026 alle 02:30

A Burcei trionfa Malloru «Pronti ad ascoltare tutti» 

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Marcello Malloru, ingegnere, è il nuovo sindaco di Burcei. Sulla sua lista (Nuovi orizzonti per Burcei) sono confluiti 887 voti. Malloru porta in Consiglio otto consiglieri: sono Tiziana Asuni, che ha ottenuto 93 voti, Sara Perra (86), Davide Quarto (81), Davide Mucelli (79), Ivan Lobina (75), Jonata Mucelli (73), Stefano Lecca (70) e Sandro Melis (52).

Nell’ultima consiliatura Malloru è stato prima vice sindaco e assessore, poi solo consigliere comunale. Da alcuni anni è anche assessore al Bilancio del Comune di Assemini, carica che lascerà immediatamente come da lui stesso annunciato ieri dopo il voto.

Battuta la lista “ViviAmo Burcei”, che ha ottenuto 510 voti e presentava come candidata a sindaca l’insegnante Tilde Scalas, assessora ai Servizi sociali uscente. Scalas va in minoranza con tre consiglieri: il sindaco uscente Simone Monni (88 preferenze), Diana Monni (83) e Giovanni Campus (68). Tirando le somme la maggioranza potrà contare su nove voti. La minoranza su quattro. «Ringrazio la mia lista, il mio gruppo, i cittadini che ci hanno dato fiducia», le parole di Malloru una volta ottenuta la conferma della vittoria, «considero questo risultato non un premio ma un impegno solenne davanti a voi. Per rimettere in piedi la macchina amministrativa, per restituire decoro alle nostre strade e per guardare avanti con grandi progetti. Si lavorerà ascoltando tutti. Anche chi non mi ha votato. Perché il sindaco è di tutti ed è giusto così. Non prometto miracoli ma impegno, lavoro e trasparenza. Perché questa comunità merita di crescere e lo farà. Grazie ancora per la fiducia. Adesso rimbocchiamoci le maniche: il lavoro inizia subito».

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