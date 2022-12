A Budoni torna il sorriso  

Budoni 4

Villacidrese 1

Budoni (3-4-1-2) : Faustico, Caparros, Raimo, Greco, Farris, Satta, Assoumani, Scioni, Meloni, Spano (19’ st Santoro), Ndiaye (30’ st Lancioni). In panchina Riccio, Steri, Cricchio, Zullo, Santoro, Lancioni, Villa, Diaw, Diop. Allenatore Cerbone.

Villacidrese (4-4-2) : Quiriti, Cirronis, Lussu, Carboni (2’ st Pittau), Llanos, Bruno, Muscas, Echarri (8’ st Pinna, 25’ st Medda), Aru (8’ st Zaccheddu), Caballero, Palermo. In panchina Ardau, Erbi, Medda, Pittau, Virdis, Figus, Pinna, Zaccheddu, Pinna. Allenatore Mannu.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : nel primo tempo 18’ Spano, 23’ Ndiaye, 32’ Meloni; nel secondo tempo 10’ Palermo, 45’ Santoro.

Note : angoli 4-1; ammoniti Bruno, Faustico, Lancioni; espulso Casapulla.

Budoni. Pronto riscatto del Budoni che mette alle spalle la sconfitta rimediata con la Ferrini conquistando l’intera posta in palio con la Villacidrese. Prestazione di spessore quella dei galluresi, che hanno chiuso la pratica già nel primo tempo, quando il risultato alla mezz’ora della prima frazione era già sul 3 a 0. Dal canto loro, gli ospiti, nonostante il risultato già compromesso ancor prima dell’intervallo con tre gol subiti in 14 minuti, nella ripresa hanno tentato di riaprire l’incontro, riuscendoci solo parzialmente con il gol insaccato dal capocannoniere del torneo, Palermo.

In campo

Nella prima mezz’ora i galluresi realizzano tre dei quattro gol totali. Il vantaggio arriva al 18’ con Spano che dal limite dell’area batte Quiriti. Il raddoppio arriva 5 minuti dopo tra le proteste degli ospiti per un presunto fallo subito da Lussu: Assoumani sottrae palla al fuori quota Lussu, crossa al centro dell’area dove Ndiaye piazzato sul primo pallo di testa devia in rete. La Villacidrese non riesce a reagire e, alla mezz’ora, subisce anche la terza rete ad opera di Meloni su assist di Greco. Mannu mischia le carte nel tentativo di riaprire il risultato, riuscendoci solo parzialmente con il gol di Palermo su assist di Pinna appena entrato in campo. La Villacidrese continua a creare gioco, ma sono nuovamente i galluresi ad andare in gol: errore di Quiriti, ingannato dalla traiettoria di un cross di Santoro, che non riesce a trattenere la sfera tra le mani.

