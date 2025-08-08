A Budoni nuova amichevole per la Torres 

Sassari. È una Torres praticamente al completo quella che affronta la seconda amichevole in terra sarda dopo la vittoria per 1-0 sul Latte Dolce. Questo pomeriggio alle 17 allo stadio “Pasquale Pinna” di Budoni la squadra sassarese affronta la squadra di casa, che milita un gradino più sotto, in serie D.

La rinnovata e ringiovanita formazione rossoblù allenata da Michele Pazienza si prepara al debutto ufficiale che avverrà esattamente tra una settimana, sabato 16 agosto al “Vanni Sanna” contro il Livorno per la Coppa Italia con inizio alle 21. Il Budoni invece entrerà in scena nella Coppa Italia dilettanti il 24 agosto col derby contro la Costa Orientale Sarda (Cos).

Formazione Torres

Da martedì lavorano con il gruppo rossoblù gli ultimi due acquisti: il centravanti Antonino Musso, ex Sorrento, e la punta Lorenzo Di Stefano, ex Campobasso. Entrambi sono stati ingaggiati con contratto triennale e rappresentano un investimento. Nel primo tempo dell'amichevole col Latte Dolce il tecnico Pazienza ha schierato in attacco Diakite supportato da Carboni e Bisin, nel secondo invece Carboni ha fatto da trequartista con Lungo e Fois. Proprio la scelta del terzetto d'attacco sarà indicativa. L'impressione è che comunque Carboni sia considerato titolare. Poiché è la penultima amichevole (l'ultima sarà mercoledì a Castelsardo contro l'Alghero) l'allenatore rossoblù si attende una crescita nell'intensità di gioco. Probabilmente proporrà due formazioni diverse nelle due frazioni di gioco, proprio per vedere all'opera tutti i giocatori.

Per quanto riguarda il Budoni, il tecnico Raffaele Cerbone può contare sul nuovo arrivo: il portiere Domiziano Tirelli giocherà, classe 2006, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, ingaggiato dal Catania e poi prestato all'Atletico Uri.

Latte Dolce-Bonorva

Si gioca un'amichevole anche a Sassari, alle 18 sul “Campo Principale” di via Leoncavallo, dove il Latte Dolce che ha confermato il tecnico Michele Fini riceve il Bonorva, formazione che milita nel girone B della Promozione. Per la squadra sassarese, che punta a un campionato di serie D meno travagliato della stagione passata, l'occasione per amalgamare un roster che ha visto l'arrivo di diversi giovani, alcuni dalla primavera Torres.

