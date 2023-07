A Budapest brilla la Ferrari 

Budapest. Primo giorno in pista a Budapest nel segno delle sorprese. Dopo la pioggia del mattino, nelle seconde prove libere brilla la Ferrari di Charles Leclerc, mentre deludono sia le Red Bull sia le Mercedes.

Se Max Verstappen è solo undicesimo e ha avuto problemi alla batteria nel giro buono, il compagno di squadra Sergio Perez è addirittura diciottesimo. Ancora peggio le Stelle d’Argento con Lewis Hamilton sedicesimo e George Russell in fondo alla classifica. Decima la Rossa di Carlos Sainz e quattordicesima la Alpha Tauri di Daniel Ricciardo al suo ritorno in Formula 1 da pilota titolare. Bene la McLaren, soprattutto con Lando Norris che ha chiuso a soli 15 millesimi da Leclerc con un passo promettente per la gara.

Il tracciato pare agevolare le caratteristiche della SF-23, mentre in casa Red Bull (che Budapest si è presentata con alcuni aggiornamenti) c’è sorpresa per il venerdì meno brillante del solito. «Onestamente è dura interpretare i dati», ha detto Verstappen, «non ho avuto brutte sensazioni ma con il secondo long run siamo stati competitivi. Difficile dire sul quanto siamo forti sul giro secco, ma abbiamo un buon passo gara». Nel paddock si risentono polemiche e indiscrezioni sul budget cup, con Red Bull e Aston Martin di nuovo sotto tiro dopo che la testata tedesca Auto Motor und Sport ha evidenziato la zona grigia trovata da Red Bull e Aston Martin (l’uso delle vetture stradali come territorio di sviluppo) contro la quale la Fia non potrebbe fare niente.

RIPRODUZIONE RISERVATA