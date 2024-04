«A Bruxelles piace la farina di grillo, a noi il cibo italiano»  

Se nasci con la faccia rivolta a Scilla e cresci sul lato di Cariddi, finisce che il mare in tempesta lo trasformi in essenza di vita. Non viene da pensare altro ripassando curriculum e traguardi di Cateno De Luca, battezzato anche Roberto Salvatore, 52 anni da Fiumedinisi, 1.200 anime nella Città metropolitana di Messina. Ieri De Luca è arrivato in Sardegna per portare il verbo di Libertà, cartello elettorale da «diciannove liste più una valdostana collegata». Un record di simboli che valgono l’ennesima esistenza politica del deputato siciliano pronto a battere un altro primato: «Sono capolista alle Europee in tutte le cinque circoscrizioni nazionali». Inclusa quella delle Isole che mette insieme Palermo e Cagliari. Di qui lo sbarco nel capoluogo, poi la rotta verso Sassari e Alghero. Tra mani da stringere e conferenze stampa lampo.

Prima tappa

Alle 10,30, De Luca è già davanti alle telecamere. Abito scuro e camicia bianca per il leader di “Sud chiama Nord”, il suo partito da 26 per cento alle ultime Regionali in Sicilia. Il fischio d’inizio della promozione elettorale è proprio l’impresa delle liste messe insieme. Da “Popolo Veneto” a “Pensionati”, da “Capitano Ultimo” a “Sovranità”, per citarne alcuni. «Sono un federatore», dice di sé, «costretto a venire qui perché gli autonomisti sardi non difendono la Sardegna. Anche per le Europee hanno preferito consegnarsi ai partiti italiani in cambio del classico piatto di lenticchie. C’è chi si è candidato con la Lega, chi con Forza Italia, chi con il Pd. Sindrome di Stoccolma: innamorarsi degli aguzzini, di chi nega diritti e libertà». Eppure «sarebbe bastato che la presidente Meloni correggesse un comma delle legge elettorale dividendo su base demografica gli otto seggi che nel Parlamento di Strasburgo spettano alle Isole: sei a noi e due a voi. Non è successo, Roma ha scarsa considerazione di chi si piega».

L’anti-Draghi

A quanti gli domandano se strizzi l’occhio alla Brexit, De Luca non delude, vista la candidatura: «Qui non si tratta di lasciare Bruxelles, ma di pretendere che l’Europa faccia finalmente il proprio mestiere. A noi non interessano né la farina di grillo né la carne sintetica: sulle nostre tavole vogliamo prodotti italiani. Invece i nostri supermercati sono invasi da merce di scarsa qualità. Bruxelles vuole così, e possono farlo solo se conservano intatto il sistema. Non è un caso che scommettano di nuovo su Mario Draghi, passato dalla Bce all’Italia perché il nostro Paese doveva restare sotto tutela». De Luca boccia anche Salvini: «Era contro il Ponte sullo Stretto, poi la frequentazione di certi salotti politici gli ha fatto cambiare idea».

Guerra all’eolico

De Luca s’infiamma sulle rinnovabili, «la scusa con cui l’Europa avalla l’assalto ai nostri territori, un saccheggio orchestrato sull’altare del green». Piaga non solo sarda. Il deputato nell’Assemblea siciliana offre la propria ricostruzione: «I faccendieri dell’energia verde ottengono le sovvenzioni da Bruxelles, che libera i terreni destinati all’agricoltura e alla pastorizia abbassandone la redditività. Così i proprietari sono obbligati a vendere. È lì che entrano in azione le lobby e le nostre regioni vengono ricoperte di pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Capite bene che tutto parte dalla regolamentazione europea».

Il ticket delle Isole

L’8 e 9 giugno, De Luca chiede di votare anche per «Barbara Figus, una sarda che milita nel Popolo della famiglia. Si possono dare sino a tre preferenze, cominciate da lei». Per eleggere eurodeputati, Libertà deve superare lo sbarramento del 4 per cento su base nazionale. «Sono un milione di voti, solo in Sicilia ne abbiamo ottenuto oltre 500 mila voti con “Sud chiama Nord”. L’obiettivo è a portata di mano», dice il primo cittadino di Taormina, che è stato fascia tricolore pure a Messina, nella “sua” Fiumedinisi e a Santa Teresa di Riva. Un “Sindaco d’Italia”, come nel nome della lista che alle Politiche 2022 ha eletto un deputato e un senatore. «Sono un uomo libero, non creato in provetta e non legato ai poteri romani. Sono sempre in prima linea, soprattutto quando il gioco si fa pericoloso».

