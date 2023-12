A breve riapre il tratto della 131 dcn 

Finiranno a breve i disagi degli automobilisti costretti a viaggiare in una sola corsia sulla 131 dcn tra Aidomaggiore e Ghilarza in direzione Abbasanta.

I lavori

La chiusura di un tratto della carreggiata era stata provocata da una frana, determinata dalle pessime condizioni in cui versa la provinciale 24 che sovrasta la 131 bis, arteria che da Ghilarza porta a Sedilo, di circa 10 chilometri. Operai e mezzi dell’impresa incaricata dall’amministrazione provinciale stanno infatti concludendo un importante intervento di messa in sicurezza della strada, chiusa al traffico ormai da tempo sino al tratto per Aidomaggiore. Oltre alle opere di contenimento che consentiranno all’acqua piovana di non tracimare a valle, è in fase di ripristino il manto stradale che in alcuni tratta presentava voragini anche di diversi metri. Prima d’ora la Provincia proprietaria della strada, aveva sempre ammesso di non poter intervenire per mancanza di risorse. Appena ultimati i lavori sarà nuovamente percorribile, e dunque utile anche ai numerosi allevatori che in quei pressi hanno pascoli ed aziende. Anche il restringimento sulla 131 dcn sta creando da tempo delle grosse difficoltà agli automobilisti soprattutto per la presenza dei mezzi pesanti.

La strada

Il fronte delle preoccupazioni sullo stato precario della Provinciale 24 riguardava anche eventuali situazioni di emergenza dati dalla possibile chiusura del tratto di 131 per incidenti stradali o incendio. Pur bianca, questa strada può rappresentare una soluzione per dirottare il traffico. L’alternativa, più lunga e con più difficoltà, sarebbe quella di superare il ponte di Tadasuni e dalla strada di “Lochele” immettersi nuovamente sulla 131 nei pressi di Olzai.

