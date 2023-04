«A breve meno vincoli nel centro storico» 

Meno vincoli e più fruibilità del cuore pulsante del paese. Ma anche trasformazioni e nuove destinazioni d’uso: circa il 20 per cento degli edifici potranno essere adibiti a esercizi commerciali, attività ricettive, artigianali, culturali e residenziali. Per la prima volta il Consiglio comunale ha adottato il Piano particolareggiato del centro storico, strumento fondamentale per la pianificazione urbanistica ed edilizia di quella parte vincolata da una regolamentazione ormai obsoleta.

L’adozione

Il Piano del centro storico, costituito da 300 mila metri quadri con una volumetria pari a 700 mila metri cubi, è stato adottato durante il Consiglio comunale: dieci voti a favore e tre astenuti. Ora ci sarà una consultazione pubblica durante la quale i cittadini potranno proporre osservazioni. Poi dovrà passare nuovamente in Consiglio e poi dritto in Regione. «Una proposta che deriva da uno studio approfondito - ha detto il sindaco Andrea Abis - condotto con le migliori tecnologie di rilevamento. Il primo obiettivo è quello di riattivare il settore edilizio del centro storico, ora bloccato dalla mancanza di uno strumento che disciplini e riordini il riuso dei volumi esistenti. Il secondo è la definizione di un’agenda strategica che metta in piedi progetti di riqualificazione urbanistica, come quelli delle aree parcheggio, della mobilità pedonale e delle ztl, del recupero estetico degli immobili, motivo di grave deturpazione paesaggistica».

La polemica

La consigliera di minoranza Sara Meli è intervenuta dicendo che avrebbe presentato le sue osservazioni come una semplice cittadina visto che non era stata invitata alla riunione con i tecnici che hanno redatto il documento. Incontro promosso dal sindaco per spiegare a tutti i consiglieri le varie schede. Abis però ha dichiarato che la Pec era stata inviata anche a lei e ha dichiarato che la minoranza non si è presentata nemmeno quando è stato presentato il Pul, sempre durante una riunione. Assente anche questa volta il capo gruppo dell’opposizione Gianni Meli, candidato a sindaco alle prossime elezioni. Assente per motivi di malattia Antonello Manca. L’interrogazione da lui presentata sulle spese del Comune per la terza volta non è stata discussa.