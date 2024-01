A breve l’inizio dei lavori per mettere in sicurezza via Istria 

Tutto pronto per il restyling di via Istria, dove è previsto un piano di messa in sicurezza ritenuto urgente dal Comune. Nei giorni scorsi l’intervento è stato affidato definitivamente ad un’impresa di Sinnai che inizierà i lavori nelle prime settimane del prossimo mese. Buche e dislivelli in diversi tratti dell’arteria stradale sono evidenti da tempo, confermati da sopralluoghi tecnici e indagini svolte di recente con il georadar. E nella relazione stilata da un professionista esterno, dove viene ribadita la necessità di un intervento immediato che consenta di reggere il continuo via vai di auto, motorini e mezzi pesanti.

Ora spetterà all’impresa appaltatrice la gestione del cantiere, compreso lo studio di percorsi alternativi dove spalmare il traffico quotidiano durante il periodo dei lavori. Il prossimo passo sarà il restyling di via I Maggio, dove si intreccia anche un intervento finanziato con fondi del Pnrr all’interno dell’anello sostenibile inserito nel piano integrato della Città metropolitana. Gli uffici stanno già lavorando al progetto che consentirà di sistemare le aree degli ex distributori: quella all’ingresso di Selargius, davanti ai salesiani, e l’altra davanti al liceo Pitagora per la quale il Comune ha già raggiunto l’accordo sull’acquisizione. (f. l.)

