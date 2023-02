A Brescia una “trappola” per la Dinamo 

Sassari. La classifica della serie A inganna: Brescia sarà anche a -4 dalla Dinamo, ma all'andata ha violato il PalaSerradimigni dopo un supplementare e in EuroCup con un bilancio di 7 vittorie e 7 sconfitte ha ottime possibilità di superare la prima fase. Ad allungare un organico imponente costruito per il doppio impegno c'è stasera alle 20.30 il rientro del nazionale Petrucelli che prima dell'infortunio stava producendo 19 punti con quasi il 54% nel tiro da tre. Aumenta la batteria dei realizzatori che già comprende Della Valle, Taylor, Massinburg e Cournooh. Attenzione poi al play Nikolic che rispetto alle sei gare giocate a Sassari come sostituto di Dowe tira leggermente meglio da due e infatti ha 7,3 punti di media in 20 minuti sul parquet.

Coach Bucchi spera di avere almeno un contributo part time dal play Robinson e dall'ala Jones: il primo è fermo da tre settimane per problemi muscolari, Jones non è completamente recuperato dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata a Pesaro. Il colpaccio a Brescia (sarebbe il primo tris di vittorie della stagione) vale oro nella conferma dei playoff scudetto. Tanto più che basta un successo di almeno 3 punti per avere il vantaggio nel confronto diretto.

