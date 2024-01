A bordo con la pistola, panico sul bus 

Ubriaco e in stato di forte alterazione avrebbe spaventato i vicini di posto maneggiando una pistola, sino a quando non sono arrivati i carabinieri e lo hanno bloccato sequestrando l’arma e denunciandolo a piede libero. Ci sono stati momenti di terrore, lunedì notte, a bordo della Linea 9 del Ctm, quando un 29enne di origini tunisine, residente ad Assemini, ha tenuto col fiato sospeso i passeggeri diretti nei centri del Cagliaritano tenendo tra le mani un’arma di piccolo calibro.

Momenti di paura

A dare l’allarme, chiamando la centrale operativa dell’Arma, sarebbero stati gli stessi passeggeri dell’autobus che sono rimasti per lunghi minuti in compagnia del giovane, totalmente fuori di sé a causa dell’abuso di alcolici bevuti nel corso dei festeggiamenti di fine anno. Il mezzo, che a quanto pare non era ancora partito dal capolinea, è stato così raggiunto dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia cittadina quand’era ancora in Piazza Matteotti: individuato il ragazzo, i carabinieri sono riusciti ad avvicinarsi a lui dopo aver messo in sicurezza tutte le altre persone presenti.

Arma sequestrata

Non c’è stata alcune minaccia nei confronti dei viaggiatori, ma solo il fatto che il ragazzo - in quelle condizioni di ubriachezza - maneggiasse la pistola nel mezzo pubblico ha fatto scattare il panico tra i passeggeri che attendevano di partire. I carabinieri hanno tranquillizzato il 29enne e si sono fatti consegnare la pistola, una Beretta calibro 92 a piombini. Di fatti una scacciacani a cui però era stato tolto il tappino rosso. L’arma è così stata sequestrata e il giovane portato in caserma per essere identificato.

Avvisata la Procura

Al termine delle procedure di identificazione, i militari hanno anche chiamato il pubblico ministero di turno, la sostituta procuratrice Rossana Allieri, che ha disposto la denuncia a piede libero del 29enne per porto abusivo di armi o altri oggetti atti ad offendere. Da un controllo effettuato sulla banca dati delle forze di polizia è risultato anche che il giovane, di origini africane ma da tempo trapiantato nell’Isola, fosse già noto alle forze dell’ordine per altre vicende, ma non risulta comunque abbia dei precedenti penali passati in giudicato.

Le indagini

Terminati gli accertamenti, l’indagato è potuto tornare a casa. Spetterà adesso alla Procura il compito di chiudere le indagini, accertando se la scacciacani che era stata modificata possa essere accomunata ad un’arma il cui porto è vietato in luoghi pubblici senza autorizzazione.

