A Bonaria la veglia per la pace col premio Nobel Denis Mukwege 

Ci sarà anche il medico congolese Denis Mukwege, premio Nobel per la Pace nel 2018, alla veglia di preghiera presieduta dall’arcivescovo Giuseppe Bauturi in programma sabato dalle 20,15 nella Basilica di Bonaria. Un appuntamento di fede ma non solo, organizzato dalla Chiesa di Cagliari in un momento storico segnato da guerre, violenze e profonde ingiustizie e accogliendo all’appello di Papa Leone XIV per la pace.

L’iniziativa, che coinvolgerà fedeli, religiosi, sacerdoti, movimenti e associazioni ecclesiali, sarà un’occasione di riflessione e testimonianza, tra cui appunto quella di Mukwege che offrirà la sua esperienza di impegno per la dignità umana e la ricostruzione sociale in un Paese martoriato dai conflitti. «L’evento – spiegano dalla Dioscesi – si inserisce nel cammino verso il Giubileo della Chiesa universale, durante il quale il Pontefice ha più volte richiamato l’urgenza di non restare indifferenti di fronte al dramma delle guerre. Pregare per la pace significa aprire il cuore alla speranza e riconoscere che la fraternità è la via più autentica per costruire il futuro».

