A Bologna il Milan mostra i muscoli 

Bologna 0

Milan 3

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Zortea, Heggem, Casale, Miranda (33' st Lykogiannis), Freuler (20' st Moro), Ferguson, Orsolini (9' st Bernardeschi), Odgaard, Rowe (33' st Cambiaghi), Castro (9' st Dallinga). In panchina Bagnolini, Franceschelli, Helland, Joao Mario, Lykogiannis, Vitik, Pobega, Sohm, Cambiaghi, Dominguez). All. Italiano.

Milan (3-5-2): Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Athekame (23' st Tomori), Fofana, Modric (28' st Jashari), Rabiot, Bartesaghi (37' st Estupinian), Loftus Cheek (23' st Ricci), Nkunku (28' st Fullkrug). In panchina Terracciano, Torriani, Odogu, Leao. All. Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Reti: nel pt 20 Loftus-Cheek, 38' Nkunku (rig); nel st 2' Rabiot.

Note: angoli 5-2 per il Bologna. Recupero: 3' e 4'. Ammoniti: Freuler, Ferguson, Ravaglia. Spettatori: 30.932.

Prova di forza del Milan a Bologna. Chiamata a rispondere al tentativo di fuga dell'inter, la squadra di Allegri si impone al Dall'Ara e sale a -5 dai nerazzurri. Lo fa nel giorno in cui il tecnico deve rinunciare a Saelemaekers, Pulisic e Gimenez mentre Leao non al meglio siede in panchina. Così Nkunku e Loftus-Cheek colgono l'occasione da titolari e segnano i primi due gol della partita, con Rabiot che chiude la gara già al secondo minuto della ripresa.

Di fatto il match dura un tempo, con il Milan che approfitta della crisi senza fine di un Bologna per il quale è notte fonda: la vittoria di Europa League sul campo del Maccabi non è stato un segnale di riscossa come speravano i tifosi. Il Bologna è tutto in una partenza forte ma le buone intenzioni sono tutte in un cross di Orsolini, in una conclusione alta di Rowe e in un colpo di testa di Heggem su calcio d'angolo che termina di poco alto sopra la traversa. Poi tocca al Milan, che si compatta e la manovra rossoblù perde d'efficacia. Anche perchè Rabiot e Fofana in mezzo recuperano palloni e vincono seconde palle e duelli. Milan vicino al vantaggio al 17’ e tre minuti dopo passa: Nkunku in area per il colpo di testa. Ravaglia salva, ma sulla palla vagante Rabiot trova Loftus Cheek che non può sbagliare da cinque metri. Al 36’ arriva l'ennesima infilata rossonera: Loftus Cheek innescare Nkunku, Ravaglia trova le gambe del francese ed è rigore, che lo stesso Nkunku si incarica di battere per scrivere il 2-0.

A inizio ripresa, i felsinei si fanno male da soli: al 2', rimessa laterale di Miranda, che cerca Heggem ma lancia Rabiot a tu per tu con Ravaglia: il francese non può sbagliare. Partita in ghiaccio, i cambi di Italiano non rivitalizzano il Bologna, quelli di Allegri facilitano la gestione e il risparmio delle forze in chiave futura. Fino al triplice fischio.

