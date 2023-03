A Bologna e Lazio manca la stoccata 

BOLOGNA 0

LAZIO 0

Bologna (4-3-3) : Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso, Ferguson, Schouten (17' st Medel), Moro (17' st Pyyhtia), Aebischer (35' st Soriano), Barrow, Kyriakopoulos (12' st Zirkzee). In panchina Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis, De Silvestri, Arnautovic, Sansone). All. Thiago Motta.

Lazio (4-3-3) : Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic Savic, Vecino, Luis Alberto (19' st Basic), Pedro (35' st Cancellieri), Felipe Anderson, Zaccagni. In panchina Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Patric, Radu, Gila, Antonio, Cataldi, Fares, Romero, Bertini. All. Sarri.

Arbitro : Maresca di Napoli.

Bologna. La Lazio fallisce l'occasione dell'assalto al secondo posto e del sorpasso all'Inter, il Bologna quella per riaprire la corsa al sesto posto, dopo il ko dell'Atalanta in casa del Napoli. Al Dall'Ara, tra rossoblù e biancocelesti va in scena la partita delle occasioni mancate: perché emozioni e spettacolo non mancano, ma la stoccata decisiva sì, a partire dal palo di Ferguson al 28’ di testa per i rossoblù e le occasioni divorate da Luis Alberto e Felipe Anderson per la squadra di Sarri. Non è gara per falsi nove, quella tra Bologna e Lazio, che restano entrambe a secco alla voce gol, i rossoblù per la seconda partita di fila, che coincide con il nono clean sheet stagionale dei biancocelesti, un record.

Il match è godibile, si accende a tratti ma non si sblocca e il pari sembra giusto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata