A Bia Assemini c’è “un albero per il futuro” 

“Un albero per il futuro”. È questo il nome del progetto che partirà nella nuova area verde di Bia Assemini e che presto darà ombra e ossigeno al centro abitato di San Sperate. A spiegare l’iniziativa è la vice sindaca, nonché assessora all'Ambiente e ai Parchi pubblici Germana Cocco: «Abbiamo partecipato come amministrazione alla realizzazione del progetto nazionale di educazione ambientale “Un albero per il futuro”, promosso dal raggruppamento Biodiversità dell'arma dei carabinieri. L'iniziativa è rivolta alle scuole, e ci è stata presentata dalla scuola Helen Doron San Sperate Sestu».

«Abbiamo accolto questa proposta», prosegue, «trovandola di alta formazione integrante con il progetto ambientale che stiamo attuando e abbiamo individuato un'area comunale già destinata a verde pubblico, nella zona residenziale in località Bia Assemini. Il 22 marzo si è tenuta l'iniziativa di piantumazione di piante mediterranee». Ma l'area verde è ancora nella sua fase embrionale e occorrerà un po' di pazienza: «Nella zona ancora nessuno spazio era stato allestito a verde», precisa Cocco. «Importante sarà ora provvedere alla crescita delle piante e alla riqualificazione dello spazio anche attraverso il grande lavoro del personale comunale». (m. p.)

