A bi jocasa? Così i giovani uccidono la noia 

In una Nuoro zoppicante, i giovani pensano ai giovani. Tra loro c'è chi resta e chi parte, chi ritorna per costruire nuove basi, senza però trovare dialogo, servizi o stimoli adatti alle proprie esigenze. È così tre nuoresi, Claudia Sanna, Giulia Corda e Ester Capelli creano “A bi jocasa?”, una serie di incontri rivolti ai giovani della città e che già dal primo appuntamento a I Giardini di Nicola il 16 aprile ha visto la partecipazione circa 50 concittadini tra i 20 e i 35 anni. «Stare a Nuoro è diventato sempre più difficile, non solo per i giovani, ma per tutte l'età - spiegano -. Dopo esser state fuori Nuoro per un po', di recente abbiamo fatto ritorno in città, con la voglia e la grinta di fare qualcosa di positivo». Da qui l'idea: «Ormai ciò che si fa maggiormente è uscire al bar a bere qualcosa, solo per il piacere di incontrarsi. Non ci sono alternative, pur cercandole. Abbiamo quindi pensato di organizzare qualcosa per riunire le persone. Da qui l'idea dei giochi di società nei luoghi della nostra città». Un incontro che ha consentito non solo di giocare e godere di un aperitivo, ma anche di discutere delle esigenze della città e dei cittadini. «Ci piacerebbe organizzare questi incontri con cadenza costante», concludono Sanna, Corda e Capelli. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA