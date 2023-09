A Bergamo con Petagna? 

Alla ripresa dopo la sosta, il calendario costringe il Cagliari a correre in salita. Dopo lo 0-0 di ieri con l'Udinese, da domani i rossoblù si ritroveranno ad Asseminello per preparare la trasferta di domenica (inizio ore 15) a Bergamo con l'Atalanta.

Prima squalifica

Un doppio cartellino giallo, il secondo in pieno recupero, e per Wieteska ecco la prima espulsione nella sua avventura italiana. Il polacco sarà anche il primo giocatore del Cagliari a esser fermato per un turno dal Giudice sportivo. Alla ripresa, da valutare la condizione dei giocatori infortunati. Sotto osservazione soprattutto Petagna, costretto al forfait per il fastidio al polpaccio che lo ha fermato prima della sosta a Bologna. Da valutare anche Capradossi, Desogus e Pereiro. Settimana in più di lavoro importante per Mancosu, che ieri è tornato in panchina dopo l'intervento al ginocchio che lo ha costretto a saltare tutto il precampionato. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA