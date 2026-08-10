A Berchidda l’omaggio di Fresu a Miles Davis 

Paolo Fresu con “Kind of Miles”, spettacolo teatrale e musicale dedicato a Davis e sold out, è il piatto forte della quarta giornata del festival “Time in Jazz”. Insieme a Fresu, sul palco di piazza del Popolo a Berchidda a partire dalle 21,30 ci saranno Bebo Ferra (chitarra elettrica), Dino Rubino (piano), Marco Bardoscia (contrabbasso), Stefano Bagnoli (batteria), Filippo Vignato (trombone), Federico Malaman (basso elettrico) e Christian Meyer (batteria).

E nel segno di Miles Davis, protagonista della 39ª edizione della rassegna nel centenario della nascita, sarà anche l’apertura della giornata: alle 11 nella pineta di Sant’Anna a Budoni Giovanni Falzone e la Libera Band proporranno “Suite for Miles”. Sempre alle 11, all’Aeroporto Olbia Costa Smeralda, suona la marching band Bandakadabra. Alle 18, a Porto Taverna (Loiri Porto San Paolo), viaggio nella canzone italiana con Luca Aquino e il fisarmonicista Natalino Marchetti.

Di notte, dopo “Kind of Miles” spazio all’organetto diatonico di Pierpaolo Vacca, stasera in dialogo con la chitarra di Francesco Piu. Chiusura con il dj set di Renton.

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