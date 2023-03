A Berchidda c’è una “Grand Orchestra” 

“Time in Jazz” riunisce Kaos, Dj Craim e Colle der Fomento. Già protagonisti del progetto “Good Old Boys”, datato 2015, si esibiranno il 15 agosto a Berchidda nel naturale sviluppo di quel precedente, intitolato “Good Old Boys Grand Orchestra”.

Coinvolto stavolta anche il quartetto La Batteria, in uno spettacolo studiato ad hoc per il festival. A un mese dalla presentazione del cartellone definitivo, l’edizione numero 36 della manifestazione ideata e diretta da Paolo Fresu, in programma dall'8 al 16 agosto tra Berchidda e altri centri del Nord Sardegna, svela i nomi di altri artisti oltre ai già annunciati Colle der Fomento, alias Danno (Simone Eleuteri) e Masito (Massimiliano Piluzzi), e Eivind Aarset, il chitarrista norvegese che sarà protagonista della serata del 12 agosto. A Ferragosto sul palco di Piazza del Popolo le rime di Kaos, al secolo Marco Fiorito, tra i pionieri dell'hip hop in Italia, e dei due rapper del Colle der Fomento si incontreranno per la prima volta su un terreno del tutto inedito, architettato da La Batteria, nella formazione Emanuele Bultrini alle chitarre, Stefano Vicarelli al piano e ai sintetizzatori, Paolo Pecorelli al basso e David Nerattini alla batteria, insieme a Dj Baro, all’anagrafe Alessandro Tamburrini, e Dj Craim, nome d’arte di Lorenzo Fortino.

Il risultato è un progetto in cui l'hip hop reinventa le sue radici fondendo rap e turntablism, con un sound che pesca a piene mani dalle colonne sonore e dalle sonorizzazioni italiane degli anni ‘60 e ‘70. Un progetto perfettamente in linea col tema di quest’anno di “Time in Jazz”: “Futura”.

