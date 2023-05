A Belgorod «liquidati» gli incursori 

MOSCA. Dopo 24 ore di battaglia sul suo territorio, la Russia ha annunciato di aver «liquidato» le forze che muovendo dal confine ucraino avevano compiuto un’incursione nella regione di Belgorod.

Versioni opposte

«Nazionalisti ucraini» che volevano vendicare perdita di Bakhmut, per il ministero della Difesa. Per Kiev invece erano partigiani russi che si battono contro il Cremlino. Mosca ha reagito intanto con la consueta divisione dei ruoli al dibattito in Occidente sull’invio di caccia F-16 a Kiev: per il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov la fornitura «non potrà cambiare in modo fondamentale la situazione sul terreno» mentre l’ex presidente Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di Sicurezza nazionale, ha avvertito che più distruttive diventano le armi messe a disposizione dell’Ucraina, «più diventa probabile un’apocalisse nucleare».

Gershkovich resta in cella

«La Russia sta passando momenti difficili ma ciò porterà a un forte consolidamento», ha detto invece Vladimir Putin durante una consegna di onorificenze a personale pubblico. Il Cremlino si è detto «profondamente preoccupato» dall’incursione a Belgorod, che secondo le autorità locali ha causato la morte di un civile e il ferimento di altri 13, oltre alla distruzione di una trentina di case e all’evacuazione temporanea di nove villaggi. Ma sulla vicenda rimangono molti interrogativi. A partire dai «70 nemici» che le forze russe dicono di avere ucciso, senza tuttavia mostrare nemmeno uno dei corpi. Sul fronte diplomatico, invece, la Tass ha annunciato che venerdì è atteso a Mosca il mediatore cinese Li Hui, dopo i colloqui avuti la settimana scorsa a Kiev. Sempre più tesi invece i rapporti tra Russia e Usa. La Corte del distretto di Lefortovo a Mosca ha prolungato di tre mesi, fino al 30 agosto, l’arresto del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, incarcerato alla fine di marzo con l’accusa di spionaggio.