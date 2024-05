A Baunei riemerge il pozzo dei carbonai 

I pastori di Baunei hanno sempre parlato dell’esistenza di un vecchio pozzo nei pressi di Portu Pedrosu, uno dei fiordi di Capo Montesantu, realizzato dai carbonai toscani a fine Ottocento e interrato a causa di una rovinosa alluvione datata 1946. Ora l’antico pozzo, profondo cinque metri, è stato rinvenuto e riportato alla luce, sostanzialmente intatto, grazie ai Giovani di Ardalavè, il gruppo di attempati baunesi che da anni condividono la passione per il territorio organizzando di tanto in tanto giornate a tema. E a Baunei il tema dell’eredità lasciata dai carbonai è molto sentito, per l’impatto che hanno avuto sul territorio dalla fine dell’Ottocento fino agli anni Cinquanta del Novecento.

La ricerca

«Da tempo cercavamo di rintracciare l’antico pozzo interrato, costruito dall’impresario corso Quilici a Portu Pedrosu, che a Baunei chiamiamo Portu Porru ’e campu – racconta Salvatore Tronci, classe 1943 - e qualche giorno fa, finalmente, siamo riusciti a localizzarlo e a riportarlo alla luce in tutto il suo splendore». Lo sfruttamento delle foreste baunesi da parte degli impresari del carbone iniziò negli ultimi decenni dell’Ottocento, in conseguenza delle complesse operazioni finanziarie legate alla costruzione delle ferrovie sarde. Iniziò così l’epopea dei carbonai toscani in Sardegna, lavoratori stagionali provenienti soprattutto dalla provincia di Pistoia, veri maestri nell’arte di produrre il pregiato combustibile, molto richiesto all’epoca. Nel territorio di Baunei il carbone veniva caricato sulle navi mercantili in diversi punti di imbarco lungo la costa: a Santa Maria Navarrese, Pedra Longa, Portu Cuau, Cala Goloritzè, Cala Mariolu - Ispuligidenie, Cala Biriala, Cala Sisine e Cala Luna.

Nelle vicinanze dei boschi gli impresari del carbone era soliti realizzare edifici in muratura che fungevano da dispense. E dove possibile si provvedeva anche a scavare pozzi per garantire l’approvvigionamento idrico, come quello riportato alla luce a Portu Pedrosu dai Giovani di Ardalavè, destinato a diventare un’attrazione turistica per i numerosi appassionati di trekking.

RIPRODUZIONE RISERVATA