A battesimo la Rete dei musei 

La Provincia di Nuoro investe sulla valorizzazione del patrimonio culturale, migliorando la governance dei 33 musei sparsi fra capoluogo e territorio, adeguandoli ai nuovi standard ministeriali. In campo oltre 8 milioni di euro di fondi del “Piano di rilancio del Nuorese” individuando più strategie integrate per ogni singola realtà, potenziandone l’offerta turistica e culturale.

La mappa

E partendo dagli ultimi interventi di adeguamento degli spazi nel museo Tribu a Nuoro e in quello dello Maschere di Mamoiada, che si apprestano ad accogliere i visitatori in una veste rinnovata, è grande la mappa dei lavori nei poli barbaricini. A spiccare, il recupero di Casa Murgia, a Orune, che diverrà sede espositiva di beni archeologici. A Dorgali, il completamento del MAAD museo Archeologico e d'Arte, passando poi per Orani, dove nella Casa delle Arti e dei Mestieri sarà allestita una sede espositiva Saè Tron (che comprende la collezione Delitala).

A Orotelli si assisterà alla duplice azione nel parco letterario multimediale col completamento del museo Salvatore Cambosu, col recupero della stazione della posta (info point). Per Oliena, da tempo attiva nella valorizzazione della sentieristica, la nuova cartellonistica nel sito di Gollei.

Non da meno i progetti per i musei della Barbagia-Mandrolisai. Ad Aritzo, oltre alla rimessa a nuovo degli allestimenti di Casa Devilla e alla progettazione del museo Mura, il restyling della nuova sede dell’Ecomuseo. Passando poi per Desulo, dove la ex chiesa di Sant’Antonio Abate diverrà Casa della cultura - Montanaru. Al centro del piano anche Sorgono (museo dei Segni sul Legno), Tiana (Gualchiera Bellu) Belvì (dove si punta ad aprire il nuovo museo di Scienze naturali), Teti ( in corso gli interventi al museo didattico ambientale) Ortueri (completamento centro sulla cultura contadina e pastorale). Concludendo poi, coi recuperi a Meana Sardo (Fontana Manna e Nuraghe Nolza), Austis (Casa della memoria), Atzara (Nuovo ecomuseo della Vite) Tonara (sistema museale diffuso) Ottana (Percorso delle maschere), Orgosolo (museo del Supramonte). E Fonni (percorso dei murales, riqualificazione del museo della Cultura pastorale e siti di Gremanu e Madau).

Futuro e cultura

E mentre nei giorni scorsi l’amministrazione provinciale ha deliberato le attività preliminari alla nuova “Rete dei Musei” con cui i siti, una volta ultimati, entreranno in rete, si guarda ad un futuro con la cultura al centro. Ne è convinto il neo commissario della Provincia Giuseppe Ciccolini, fresco di decreto di nomina regionale, subentrando all’uscente Costantino Tidu: «Inizio questa nuova avventura, certo di poter apprezzare da vicino il lavoro che è stato fatto,che sono certo sarà ottimo. I lavori nell’ambito museale sono certamente fra i più complicati, una lode particolare va chi si è tanto speso in questa direzione», commenta soddisfatto Ciccolini.

