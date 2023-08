A Bardonecchia tsunami di fango  

Bardonecchia. «Un boato fortissimo, poi il panico». A Bardonecchia l'apocalisse è arrivata domenica sera durante una sagra estiva. Il Frejus, il torrentello che attraversa la cittadina, è diventato un gigante carico di fango, nato da una “bomba d'acqua” in un punto remoto e circoscritto fra le montagne dell'Alta Valle di Susa, al confine fra Italia e Francia. Nell'incontrare il primo ponte ha generato un'ondata violentissima che si è abbattuta su una piazzola, poi è esondato, danneggiato un secondo ponte e poi un terzo. «Siamo rimasti bloccati - raccontano due giovani, Giorgio e Maria Cristina - mentre la gente che saliva gridava di non scendere e quella che scendeva diceva di non salire. Poi ci è arrivata la voce che più a monte c'era un varco percorribile».

Più di cento sfollati

Quando il Frejus ha superato l'argine, il fango è arrivato a coprire i segnali stradali e le auto in sosta. A decine sono state trascinate verso valle, alcune oltre il territorio comunale. Un condominio allagato, fuggi-fuggi da un albergo. Danni al caseggiato del commissariato di polizia, rimasto operativo. Il bilancio è di circa 120 sfollati, tutti rientrati ieri. Molti residenti non hanno acqua, luce e gas. I cinque ospiti dell'albergo, dati per dispersi, sono stati rintracciati sani e salvi. «Ci siamo svegliati con tanta apprensione - dice Marco Gabusi, assessore regionale alla Protezione civile - perché si parlava di cinque persone irreperibili. Grazie alla sindaca Chiara Rossetti e al coordinamento abbiamo accertato che era un falso allarme».

Le cause del disastro

Gli esperti la chiamano “colata detritica” o “debris flow”: un evento anomalo e impossibile da anticipare. Tutto ha avuto origine da un nubifragio concentrato su una piccola porzione di montagna: la stazione di Rochemolles, sull'altro versante, ha registrato solo tre millimetri di pioggia, a Bardonecchia nemmeno è piovuto. Masse di fango sono giunte fino al Frejus: una parte è stata trattenuta dalle “'briglie”, il resto ha invaso il torrente. La scena che ieri mattina si presentava a Bardonecchia era surreale: il Frejus era tornato a essere poco più di un rigagnolo, ma il greto era più alto di sei metri. Uno dei ponti era indistinguibile dalla massa di fango che lo nascondeva. Fra persone della protezione civile, vigili del fuoco, poliziotti, carabinieri, finanzieri e gendarmeria francese (il confine è vicinissimo), oltre duecento persone si sono messe al lavoro per dare una mano.

I turisti-volontari

«È venuta la Protezione Civile - racconta una turista di un campeggio - per chiedere se c'erano volontari per spalare. Dal campeggio sabbiamo aderito in almeno venti e abbiamo portato qui le nostre pale per la neve». Turisti e curiosi non hanno reso le cose semplici, mentre a pochi isolati il “passeggio” fra bar e negozi è continuato come al solito. «La macchina dei soccorsi ha funzionato», commenta Gabusi. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha firmato la richiesta dello stato di emergenza. "Il governo interverrà», ha assicurato il vice premier Tajani.

