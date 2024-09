A Barcellona Luna Rossa sente profumo di successo 

Barcellona. Imprendibile. Luna Rossa Prada Pirelli ha battuto tutti alla Louis Vuitton Cup. Se si esclude Team New Zealand (che non partecipa alla conquista del trofeo), il team italiano ha centrato cinque successi consecutivi, un cammino che permette al team italiano di guidare la classifica della Coppa. Oggi in programma la sfida contro Ineos Britannia, domani con American Magic, la squadra newyorchese. La classifica è chiara: gli uomini di Max Sirena hanno 5 punti di vantaggio proprio su Ineos e American Magic. Aver conquistato la vetta con una giornata d'anticipo significa aver messo virtualmente le mani sul Round Robin. E quindi, in caso di successo, ci sarà la possibilità di scegliere l'avversaria nelle semifinali. In sintesi, si potrà “ragionare” sul proprio percorso verso la finale del trofeo che assegna un posto per la sfida con New Zealand, quella vera, pesante, la finale della Coppa America. Luna Rossa può chiudere il discorso già oggi.

In acqua

Luna Rossa sarà certa di aver vinto il Round Robin battendo oggi Ineos Britannia e American Magic, nonostante un’altra regata da disputare domani contro Alinghi Red Bull Racing. Portandosi a sette punti, l'equipaggio tricolore sarebbe irraggiungibile per gli americani, che al massimo potrebbero andare a quota 4 in caso di vittoria con Orient Express. Gli inglesi , mentre gli inglesi avrebbero la chance di portarsi a casa il secondo posto con cinque punti qualora sconfiggessero sia Alinghi sabato che Orient Express domenica.

Bruni

«I francesi sono stati molto veloci in partenza nonostante la penalità. Per fortuna siamo riusciti a prendere il controllo ed è stata una bella vittoria», ha sottolineato Francesco Bruni, timoniere in coppia con Jimmy Spithill, due giorni fa nell’ultimo successo. Alla ripresa delle regate eliminatorie della 37a America's Cup, dopo la sosta obbligata di giovedì dei challenger per il forte temporale, Luna Rossa ha saputo sfruttare al meglio il vento sui 10 nodi. E sembra, a tratti, andare più veloce del fulmine schivato l'altro giorno nel duello vinto contro i Defenders di New Zealand, che non contava per la classifica.

