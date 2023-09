A Barcellona costumi e maschere della Sardegna 

I colori, i suoni, i canti e le tradizioni dell’Isola a Barcellona. Con Navigantes, “La nave dell’identità”, il progetto ideato e realizzato dalla Fondazione Maria Carta con il sostegno della Regione Sardegna e la partecipazione del Comune di Alghero, il prossimo 9 ottobre una delegazione di circa 500 persone provenienti da oltre 60 comuni dell’isola sfilerà per le ramblas della capitale catalana.

La comitiva salperà da Porto Torres per la Spagna la mattina dell’8 ottobre, mentre il giorno successivo sarà interamente dedicato alla presenza sarda nelle vie di Barcellona. Il momento clou è fissato per le 15, quando lungo le ramblas sfilerà la parata con i costumi - con anche i Mamuthones di Mamoiada, i Tamburini di Oristano, la Banda musicale Dalerci in rappresentanza della città di Alghero, suonatori di launeddas e organetti, ma anche i tenores di Bitti (“Remundu ‘e locu”), di Oliena (“Su Populu sardu”) e di Orgosolo (“Murales”). «Siamo pronti per viaggiare via mare con la nostra identità», spiega Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta, mentre il presidente della Regione, Christian Solinas esprime soddisfazione: «Il mare, che per millenni ha rappresentato un ostacolo nei confronti del resto del mondo, diventa una pista, anzi un’autostrada per collegare popoli e culture, per creare e rinsaldare amicizia e solidarietà tra popoli».

