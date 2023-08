A Baradili il teatro oggi è d’autore 

Entra nel vivo a Baradili, nel cuore della Marmilla, la XXVIII edizione del Festival Cantiere: stasera sono in programma due spettacoli. Si comincia alle 20, sul palco dello Spazio Usai, con l’incredibile storia di Caterina Vizzani portata in scena da Silvia Paoli per la regia di Andrea Macaluso. In “Caterina” - coprodotto da Carpe Diem proprio in residenza a Baradili in collaborazione con Il Lavoratorio di Firenze - si racconta la vita di una donna del ’700 che, dai 14 anni fino alla morte, visse come uomo facendosi chiamare Giovanni Bordoni. Una storia sorprendente, piena di colpi di scena, rocambolesca e commovente: una storia d’amore. Un caso eccezionale non di eroismo ma di libertà pura e semplice, di autenticità, di vita vissuta all’insegna della fedeltà a sé stessi, fino alla morte.

Suboto dopo, alle 21, riflettori puntati invece su Pierpaolo Pasolini, al centro di un progetto ideato e diretto da Mila Vanzini: Pasolini frastagliata materia. Un’incursione nell’opera di PPP che segue il percorso umano e quello professionale, dalle prime poesie in friulano all’oscurità del suo ultimo romanzo incompiuto, Petrolio. In scena Mele Ferrarini, che interpreta Pasolini stesso ma anche alcune figure chiave della sua biografia, come Ninetto Davoli e Livio Garzanti. Lo spettacolo si muove attraverso una frastagliata materia: poesie, articoli, lettere, romanzi e canzoni che, come fossero fotografie, escono da una scatola e colgono solo dei particolari.

RIPRODUZIONE RISERVATA