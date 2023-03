A Bara la scuola di formazione dei barracelli 

Nella vecchia scuola agraria di Bara, al lato della statale 129 bis per Bosa, sorgerà la futura scuola di formazione per le compagnie barracellari di tutta l'Isola, compresa l'attività antincendio.

È quanto scaturito nella giornata formativa con il Gauf (Gruppo di analisi ambientale e uso del fuoco) di Nuoro, che si è svolta nei locali del comando della compagnia barracellare di Macomer, nella ex scuola agraria di Bara. «Si tratta di una struttura che si presta a questa attività – dice l'assessore Andrea Rubattu – lo abbiamo proposto alle autorità provinciali del Gauf, ma possiamo farla diventare una autentica realtà, sfruttando non solo la struttura, ma la posizione baricentrica della località, che è facilmente raggiungibile da tutta l'isola». La proposta è stata formulata a conclusione della giornata formativa, che si è svolta nei locali del comando dei barracelli di Macomer. «Locali recentemente dati in uso alla compagnia barracellare di Macomer dall'amministrazione comunale – dice Rubattu – che crede fortemente nel prezioso servizio di controllo del territorio, protezione civile comunale e antincendio boschivo, garantiti dai nostri barracelli». Il corso formativo è stato organizzato dal comandante della compagnia barracellare di Macomer, Maurizio Manchinu, predisposto dagli uomini della Forestale della Regione. Le nozioni sulla formazione assieme alle competenze, sono state impartite a una settantina di uomini delle compagnie di Macomer, Alghero, Sorso, Lei, Silanus, Sindia e Dualchi, arrivati a Macomer, in vista della nuova stagione per la lotta contro gli incendi.

