A Bagnaia la prima, storica gara Sprint 

Portimão. La gioia di Francesco Bagnaia e la disperazione del nuovo compagno in Ducati Enea Bastianini. Nella prima sprint-race della storia della MotoGp, a Portimão in Portogallo, la Ducati esulta per la bella prestazione del campione del mondo che strappa all'ultimo giro la vittoria alla Pramac di un indiavolato Jorge Martin, ma deve fare i conti subito con la sfortuna del suo nuovo pilota sbarcato a Borgo Panigale per affiancare il n.1 della Rossa delle due ruote. Il pilota riminese si è fratturato la scapola destra nella caduta a inizio gara e dovrà saltare quantomeno il Gran Premio in programma alle 15 sempre sul tracciato portoghese.

Buon avvio anche per Marc Marquez che dopo la pole position, che gli darà la possibilità di partire davanti a tutti anche oggi (a differenza di quanto accade in Formula 1), riesce a salire anche sul podio battagliando alla grande con la Ktm di Miller e le Aprilia di Viñales e Aleix Espargaro, piazzatesi rispettivamente al quinto e sesto posto. Settima la RNF di Miguel Oliveira. A punti anche Johann Zarco e Alex Marquez, col pilota Gresini che conquista l'ultimo posizionamento utile.

Beffa per Fabio Quartararo, 10° a due decimi da Marquez Jr e ostacolato a inizio gara dalla caduta di Joan Mir che lo ha toccato facendolo scivolare indietro in griglia. La giornata a Portimão era cominciata con la lotta per la pole position conquistata dalla Honda di Marc Marquez che ha stabilito il nuovo record del tracciato precedendo la Ducati di Bagnaia.

