A Badde Manna nuovo campo da padel 

Un campo da padel fuori dagli schemi, senza dubbio unico. Immerso nella natura, nella vallata di Badde Manna, con vista sui monti di Oliena e di Orgosolo, a pochi chilometri da Nuoro, sulla Provinciale 58. Sarà inaugurato sabato mattina alle 10.30 negli spazi del centro sportivo Istentales.

Si chiamerà Instenpadel la nuova struttura dedicata agli amanti della racchetta, ai tanti praticanti di uno sport in costante crescita e che strizza l’occhio al tennis. Dopo il successo ottenuto negli ultimi tempi dall’unico impianto presente in città e incastonato negli spazi del Tennis Club Nuoro, adesso il capoluogo barbaricino si appresta ad accogliere il nuovo box di gioco, inserito in un contesto naturalistico senza eguali. Andrà ad ampliare il Centro sportivo Istentales che già dispone di una moderna piscina coperta, di un’ampia zona fitness con sala pesi attrezzata e di una Spa con vasca idromassaggio e sauna finlandese. Nella struttura ai piedi del monte Ortobene cresce l’attesa. Già da sabato numerosi sportivi calcheranno il tappeto verde dell’Istenpadel. Inaugurazione a parte, si comincerà subito con un torneo. E la sensazione, un po’ come è avvenuto in altre zone dell’Isola, è che pure in Barbagia stia per esplodere la “padel mania”. (g. l.)

