A Baccu Mandara nuova strada, servizi igienici e parcheggi  

Al via sul litorale di Baccu Mandara i lavori del progetto “Litus” che prevedono il miglioramento della viabilità, gli accessi alla spiaggia, la realizzazione dei parcheggi e dei servizi igienici e interventi a protezione delle dune e dell’intera spiaggia.

L’intervento interessa una superficie complessiva di 11.370 metri quadrati, in parte destinati a opere di urbanizzazione primaria e di servizio alla balneazione. Le opere di viabilità interessano il collegamento viario tra le lottizzazioni turistiche, della zona a parcheggi e della lottizzazione “Country Club” con la sede viaria di accesso alla spiaggia di “Baccu Mandara”.

In programma pure la sistemazione della viabilità pedonale di accesso ai lotti fronte mare e la realizzazione della viabilità di collegamento all’arenile.

Alcune aree verranno destinate alla creazione, in posizione retro dunale, di spazi pubblici di parcheggio per auto e bici e per la realizzazione di punti informativi. Prevista una spesa iniziale di 370mila euro. «Ai turisti e ai bagnanti – ha detto la sindaca Francesca Fadda-chiedo pazienza per gli eventuali disagi, ricordando che si sta lavorando per una spiaggia e un entroterra più accoglienti». (ant. ser.)

