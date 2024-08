«A 99 anni firmo per il futuro dei miei nipoti» 

«Sono un ex minatore. Ho firmato la proposta di legge contro le pale eoliche. Alla mia età, solo il pensiero di lasciare ai miei figli e a miei nipoti il nostro bel paesaggio e la nostra storia cancellati da queste gigantesche pale, mostri fra la natura incontaminata, non mi dà pace. Finché posso dirò la mia. Insieme ce la faremo». Rino Mameli, 99 anni, cittadino di Sardara, racconta soddisfatto di aver fatto la sua parte sostenendo la proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello 24 contro la speculazione energetica.

«In questi mesi - ricorda il nonnino della cittadina termale di Santa Mariaquas - sto seguendo con particolare attenzione le vicende legate all’assalto eolico. Se avessi potuto, sarei sceso già in piazza a protestare, l’ho fatto per scrivere il mio sì a Pratobello. Non poteva essere diversamente. Ho lavorato una vita fra le viscere della terra, prima nelle miniere di Silius e poi per 30 anni in quelle di Monreale, ai piede del castello medioevale di Sardara. Oggi un’area verde e con un borgo nuragico. Pensare che anche qui potrebbero arrivare i signori del vento, non può lasciarci indifferenti». Visibilmente commosso aggiunge: «Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità di condividere questa iniziativa perché rispecchia l’attaccamento alla nostra terra ed è per questo che l’ho convintamente sottoscritta. Mi auguro che siano numerosi i cittadini che faranno altrettanto». Sembra proprio di sì. Nel Medio Campidano cresce l’attenzione verso la protezione dell’ambiente dall’eolico, di pari passo anche la consapevolezza degli eventuali rischi cui si va incontro. La dimostrazione è nei grandi numeri dei cittadini che si recano negli uffici comunali e si fermano nei banchetti itineranti allestiti dai comitati. Ovunque la raccolta sta procedendo a ritmo spedito.

«In Comune – dice il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca – in questi giorni le file sono in crescita, abbiamo già circa 400 adesioni». Così pure a Sanluri, la città più vicina. «Sono davvero tante – dice il primo cittadino, Alberto Urpi – le persone che vengono in Municipio per firmare, una media di 80 al giorno. Pienamente convinti che la proposta ha l’obiettivo dichiarato di impedire la speculazione sull’eolico, in particolare gli interventi che devastano il territorio ed il paesaggio. Ribadisco un sì deciso all’energia pulita ed un forte no alla speculazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA