A 97 anni ritrova la compagna di scuola al liceo  

Roma. «Siamo cambiate, ma mi ricordo che eri bellissima: tu e tuo fratello lo eravate. Certo, se t’incontrassi oggi non ti riconoscerei, ma sono passati tanti anni, siamo diverse entrambe». Fiorella Ingrao, a 97 anni, ha coronato il sogno di incontrare almeno un compagno di liceo, il Giulio Cesare di Roma. Aveva scritto una lettera su un foglio a quadretti e chiesto alla nipote Valentina di diffonderla sui social. Da allora sono stati tantissimi a scriverle, soprattutto ex alunni, perché Fiorella ha insegnato Matematica in un liceo. Tutti a tifare per lei, per un lieto fine.

L'incontro con Mariapia è avvenuto tramite una videochiamata, tra ricordi, nomi e cognomi di amici di classe di più di 80 anni fa, e fatti snocciolati come fossero avvenuti il giorno prima, con una lucidità che farebbe invidia a un ventenne. Fiorella ricorda anche dov’era seduta in classe, e mentre parla con la sua amica disegna a parole una piantina dell'aula che l'altra fa subito sua. «Non ci aspettavamo tanto clamore per la richiesta di nonna - dice la nipote Valentina - ci stanno contattando in tanti, anche la tv. Nonna è contentissima e io ormai le faccio da segretaria».

Fiorella, che nonostante l'età usa in maniera disinvolta Google e WhatsApp, aveva avuto l'idea qualche giorno fa di diffondere sui social network l'appello per ritrovare i suoi compagni di scuola.

