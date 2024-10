«A 95 anni non ho perso la curiosità» 

Il futuro ce l’ha già ben chiaro in mente. «Il mio prossimo obiettivo? Continuare a vivere, per la curiosità di vedere cosa capiterà ancora nei prossimi anni intorno a me».

A 95 anni (compiuti mercoledì) Giulio Solinas non ha intenzione di fermarsi. Prossimo a pubblicare la storia di Quartu in sardo e in italiano, «perché quella del Rossi Vitelli la trovo ormai superata», il presidente dell’Accademia della lingua sarda campidanese, fondatore di Admo, Aido e Avis, socio onorario dei Lions e tra i primi medici di famiglia della città, oltre che primo medico scolastico, ha ancora la mente accesa di un ragazzo e continua con i suoi tantissimi impegni. E siccome un compleanno così non poteva certo passare inosservato, i suoi amici dei Lions Quartu, con in testa il presidente Marino Sarritzu, hanno organizzato una festa a sorpresa nel salone parrocchiale di Sacro Cuore con tanto di torte e candeline, gli hanno fatto dono di una pergamena e il cantautore Tonio Pani ha composto per lui un mutetu.

«Mi hanno fatto una sorpresa bellissima», dice Solinas, «è stato un compleanno speciale».

La storia

«Ho fatto il medico di famiglia per 44 anni», racconta, «non so quanti bambini ho fatto nascere assieme alle ostetriche. Ogni volta è stata un’emozione grandissima, ma ci sono stati anche momenti duri quando qualcuna non riusciva a portare a termine la gravidanza». Una delle esperienze più belle, «è stata quella del medico igienista scolastico che ho fatto per quindici anni. Quartu è stato il primo paese del Campidano a istituire questa figura. Lo ricordo bene perché avevo preparato una scheda anagrafica per ogni bambino, il che era una novità assoluta. Lo feci con grande piacere, dalle elementari alle superiori, non è stato facile».

La scrittura

A scrivere, poi, Giulio Solinas ha iniziato presto: «Ero un ragazzo», ricorda. E non ha mai smesso, con tante pubblicazioni, soprattutto in difesa della lingua sarda campidanese, «che non è certo un ma una lingua vera e propria». E forse è proprio la scrittura a regalargli una mente così sveglia e attiva arrivato alla sua età, «ma poi bisogna anche sapersi organizzare la giornata. Io appena mi alzo, la prima cosa che faccio è almeno un quarto d’ora di ginnastica. Poi faccio colazione, leggo, scrivo e mangio bene». Lui che ha fondato le più grandi associazioni di volontariato adesso , appunto, ha appena finito di scrivere la storia di Quartu, che sarà pubblicata a breve. «La città in tutti questi anni è cambiata moltissimo e io credo che sia cambiata in meglio, in tutti i settori. Prima era un paese adesso è una grande città con i suoi 68 mila abitanti. E pensare che alla fine dell’Ottocento erano appena 5 mila. Certo ha i suoi problemi, ma quello come tutte le città del mondo».

E in questa città, lui che è originario di Quartucciu, ha trovato un posto sicuro che l’ha accolto e che ancora lo premia e lo ringrazia dopo tutti questi anni. Nei giorni scorsi è stato lui, assieme ai soci dei Lions, a presentare il Premio letterario Città di Quartu che nasce proprio per valorizzare la lingua sarda campidanese, il suo orgoglio.

