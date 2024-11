A 93 anni uccide la moglie di 82, erano nella casa delle vacanze 

Terracina. In Italia si conta un nuovo femminicidio. A uccidere, stavolta, è un uomo di 93 anni, Otello De Castris. La vittima è sua moglie, di 82. I due coniugi, originari di Colleferro, si trovavano insieme nella casa delle vacanze, raggiunta per far trascorrere la convalescenza all’omicida, operato di recente.

Ad allarmare le forze dell'ordine, intorno alle 8,30 di ieri, è stata la figlia della coppia, che non riusciva a mettersi in contatto con i propri genitori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il corpo senza vita della donna, con graffi al collo, era sul pavimento. Il novantatreenne, invece, è stato dichiarato in arresto per omicidio aggravato. Nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia sulla salma per capire come il marito l’abbia uccisa.

A Vitulazio, nel Casertano, le manette sono scattate invece per un 76enne, accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie di 74. Anche in questo caso, ad intervenire, sono stati i carabinieri, allarmati dalla sorella della vittima che era andata a trovarla poiché non la sentiva da giorni. Quando l’uomo ha aperto la porta, si è scagliato anche contro la cognata minacciandola e vietandole di entrare in casa.

A quel punto la chiamata ai militari dell’Arma, a cui la 74enne ha svelato le minacce di morte, le offese e le botte subite tra le mura domestiche. Abusi che duravano da anni e mai denunciato. La donna era costretta a stare a letto da oltre un mese proprio in seguito a un trauma alla schiena procuratole dal marito che l’aveva strattonata violentemente e fatta cadere per terra. L’anziana ha riferito che soprattutto nell'ultimo periodo il marito le vietava di far entrare in casa amici e parenti. L'uomo è finito ai domiciliari nell'abitazione di un parente residente in un altro Comune.

