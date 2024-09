«A 93 anni lavoro felicemente in campagna» 

Anselmo Friargiu può essere considerato il decano degli allevatori iglesienti. A 93 anni (è nato il 7 agosto 1931) continua a essere il punto di riferimento della sua azienda agricola. Ogni giorno alla guida della sua auto va a “su merau” per dare da mangiare alle galline e agli altri animali da corte, attivare le linee di irrigazione dei campi e svolgere tutte quelle mansioni che ancora gli sono concesse alla sua veneranda (e invidiabile) età.

Le rughe sul volto e sulle mani, come un libro aperto, raccontano una lunga storia di lavoro, sacrifici e dedizione verso la propria terra. Un’intera vita passata nei campi negli anni in cui le attività dell’uomo erano regolate dal susseguirsi delle stagioni; dal sole che stabiliva l’inizio e la fine della giornata contadina, e dalla luna che ne dettava i tempi della semina e del successivo raccolto. Ha attraversato quasi un secolo di storia vivendo i graduali ma costanti cambiamenti della società che hanno trasformato radicalmente non solo la vita nei campi ma anche quella di tutti i giorni. «Molte cose - afferma Anselmo Friargiu - sono cambiate e anche noi abbiamo dovuto adeguarci alle nuove realtà. Ben venga l’innovazione tecnologica – (è stato il primo allevatore della zona a introdurre la mungitrice meccanica) – purché si tengano a memoria gli antichi insegnamenti dei nostri antenati: difatti la terra sa ricompensare chi la conosce e la rispetta».

L’azienda

E questo principio, che è sempre stato alla base della sua etica professionale, lo si percepisce non appena varcate le soglie dell’azienda. «Ho imparato a conoscere e rispettare la terra fin da bambino – racconta – poiché il padre era una agricoltore. Durante le vacanze estive mi portava nei terreni di famiglia e io lo aiutavo al lavoro». Ma quando Anselmo Friargiu, divenuto ormai un giovanotto, capisce che quel tipo di vita, fatta di sudore e fatica, di notti all’addiaccio con l’unico riparo offerto da una coperta di orbace e di lunghi giorni passati sotto al sole cocente, non era tutto ciò che desiderava a quell’età. «A vent’anni ho preso le patenti – sottolinea – ho acquistato un motocarro e lavorai come trasportatore». Fu durante questo periodo che la strada di Anselmo si incrociò con quella di Francesca Floris, giovane commerciante di origini desulesi che si era stabilità in città da qualche tempo, e che nel 1979 divenne poi sua moglie. «Erano gli anni d’oro dell’epopea mineraria – racconta – le compagnie che sfruttavano i giacimenti davano lavoro, stabilità economica e conseguente benessere alla città, al punto che furono in molti a seguire questa chimera abbandonando, spesso, le terre e gli antichi mestieri. Io non ho mai accettato la proposta di un lavoro in galleria. La vita è in superficie, a contatto con la natura, non sotto terra».

La svolta

Nonostante l’attività di autotrasportatore andasse bene, non recise mai del tutto il rapporto atavico che lo legava alle sue origine contadine. «Dopo una lunga malattia – racconta il decano degli agricoltori iglesienti – ho deciso di tornare a lavorare in campagna». Da allora in poi il legame con la terra è stato inscindibile. Ancora oggi nella sua azienda, che conta circa ottocento capi ovini e rappresenta una delle realtà locali più importanti del settore, è parte attiva nella gestione. Gran lavoratore e custode di antichi saperi e tradizioni, punto di riferimento per i figli, Manuele e Giampiero, che lo affiancano nell’attività di famiglia, ha scoperto il segreto per non invecchiare. Quale? Semplicemente il lavoro.

