«A 93 anni ho conquistato Youtube» 

Da Lunamatrona a Torino: è il lungo viaggio di Umberto Maccioni che ha appena festeggiato 93 primavere. Nonnino youtuber che recita poesie online sul canale “Spigolando con Umberto”. «Ho ancora un sogno nel cassetto – racconta – tornare a Lunamatrona e rivedere i luoghi della mia adolescenza, dove ho abitato con la mia famiglia. È come se fosse il mio paese. Per puro caso sono nato a Ferrara, mio padre si spostava per questioni di lavoro. Alla mia età, purtroppo, non è facile tornare, il viaggio è faticoso, i miei figli si preoccupano. Io, testardo, ci spero». E con lui anche il sindaco, Italo Carruciu, che ha già pronta la lettera d’invito: «Alla comunità farebbe piacere ospitare una persona che gli anziani ricordano con affetto, chi per un motivo e chi per un altro, tanti perché lo seguono sui social. Personalmente il mio ricordo è legato a una 1100 Fiat che mio padre acquistò proprio da Maccioni».

Il personaggio

In un cammino della memoria lungo 93 anni, il nonnino di migliaia di “nipoti virtuali” racconta la sua storia fra commozione e ironia. L’elemento trainante è il cambio senza sosta del posto di lavoro. Dai ricordi da ragazzino nelle strade di Lunamatrona durante la guerra, al giovane che si arruola in Finanza, all’uomo che diventa un pezzo grosso della Singer, che poi lascia per assaggiare la Nutella, molto prima della grande distribuzione, essendo manager della Ferrero, per poi diventare uno dei primi pionieri del mercato finanziario. Ora è un pensionato youtuber e anche scrittore. «Ho lasciato – dice senza rimpianti – per una lunga serie di volte il certo per l’incerto. Non sono nato per il posto fisso. E oggi sono felice di poter raccontare le mie esperienze». Non a caso il suo primo romanzo è “Una vita senza rimpianti”.

Il web

«Fino all’inizio di questa mia nuova avventura – conclude – non sapevo cosa fosse Youtube. Tutto è nato quando mia figlia mi ha regalato un computer e per imparare mi sono iscritto a un corso di alfabetizzazione digitale. La rete mi ha subito conquistato e così è nato il canale ‘Spigolando con Umberto’, dove leggo e commento racconti e poesie. Non mancano quelli che mi legano ai ricordi della Sardegna, una terra che porto nel cuore».