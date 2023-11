A 92 anni il nonno vigile se ne va 

«Ho raggiunto i limiti d’età. Dopo 15 anni, mi ritiro con la morte nel cuore». Luigi Casula, 92 anni, il nonno vigile più longevo di Arbus va in pensione. «Quando l’Auser mi propose questo lavoro, nei fui felicissimo per le migliaia di bambini che ho visto crescere in questi anni. Volevo essere il nonno di tutti, visto che io un nipotino non l’ho avuto», sono state le sue commosse parole, quando nei giorni scorsi è partito il servizio dei nonni vigile senza di lui. «Mi ero promesso di andare a scuola per l’ultima volta, per un saluto: ciao bambini, siete stati meravigliosi. Troppa sofferenza. Non ce l’ho fatta. Un abbraccio virtuale a tutti quanti».

L’inizio

Casacca catarifrangente, cappellino in testa e paletta in mano. Caldo, freddo, pioggia o vento: nonno Luigi è sempre stato là, davanti alle scuole, prima in attesa dell’arrivo dei grembiulini rosa e blu all’ingresso della materna, poi degli alunni della primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo. «Alle 7,15 – racconta – uscivo di casa per raggiungere il posto di lavoro. Alle otto ecco l’arrivo dei bambini col pulmino giallo. Mi avvicinavo per aiutarli ad attraversare la strada, insegnando loro la buona prassi di guardare prima di immettersi nella carreggiata e sulle strisce pedonali. Stessa cosa all’uscita. La paletta alzata per invitare gli automobilisti a rallentare. Ogni tanto c’era chi accelerava, nonostante la nostra presenza, un problema che non va sottovalutato». Luigi Casula è convinto che «se i vigili urbani curano il traffico, i nonni vigili curano le persone, nella fattispecie la sicurezza degli alunni all’entrata e all’uscita da scuola».

Un servizio gratificante? «Assolutamente. Impossibile dimenticare l’affetto dei bambini e la gratitudine dei genitori. I bimbi si affezionano: mi abbracciavano, mi stavano vicino. Raccontavo il mio passato, quando eravamo poveri, i giocattoli erano le fave e gli animali costruiti con le canne. Persino il racconto del giorno del mio matrimonio li incuriosiva: chiedevano perché non c’era il vestito bianco e perché non fossimo andati al ristorante». Nessun dubbio sul fatto che «la nostra figura è rassicurante anche per quei bimbi che soffrono il distacco dai genitori nei primi mesi di scuola. I pianti dei piccoli di tre anni alla materna li ricordo bene e altrettanto bene ricordo quando io a scuola volevo andarci e non l’ho potuto fare». Adesso che ci va da nonno «è come una ricompensa a quello che ho perso. Il nostro è un gesto di gentilezza, ripagato a pieno dai sorrisi degli alunni, dai pensierini che ci regalano alla fine dell’anno chiamandoci dall’angolo della giacca: “Nonno questo è per te”».

L’identikit

Da Morgongiori, il paese natìo, ad Arbus dove vive da oltre mezzo secolo. Una famiglia numerosa la sua, 12 figli, una casa piccola e tanti sacrifici. «Di quegli anni ho perso un po’ la memoria. I ricordi si disperdono fra il bestiame che accudivo. Una vita nei campi, lavorando i terreni di grandi proprietari. L’aiuto di mia moglie Benvenuta è stato fondamentale. Tre figli sono stati la nostra gioia». Il rimpianto resta l’aver dovuto abbandonare la scuola: «Andavo sempre volentieri. La materia che preferivo era la storia. Sono contento di aver imparato a leggere. Tutte le mattine compro il giornale, l’Unione Sarda. Una finestra sulla Sardegna: c’è Arbus, il paese in cui vivo, Morgongiori dove sono nato, Uras il paese di mia moglie e, infine, Cagliari la città nella quale ho lavorato».

La riconoscenza

«Un grazie affettuoso – dice la presidente dell’Auser, Elisa Caddeo – a Luigi, nostro socio da 15 anni, il primo a rendersi disponibile per indossare la pettorina di nonno vigile. Una persona umile e semplice che non si tira mai indietro, quando c’è bisogno di una mano è sempre in prima fila». E il sindaco, Paolo Salis, ha già pronto un riconoscimento: «Prima delle vacanze di Natale, ci sarà un Consiglio comunale per concedere un attestato di benemerenza ai nostri concittadini che si sono distinti in diversi campi, Luigi Casula è fra questi».

