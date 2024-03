«A 89 e 86 anni facciamo i dolci per chi non ne ha» 

È un’amicizia nata in tarda età quella tra Anna Simbula e Martina Lasio, rispettivamente di 89 e 86 anni, che spesso si ritrovano per condividere la loro grande passione: la cucina tradizionale.

Entrambe vedove, ma circondate dall’affetto di figli e nipoti, Anna e Martina, oltre a dilettarsi nell’arte del cucito, condividono la passione per la cucina e la solidarietà e insieme si cimentano nella preparazione di dolci di ogni tipo: ciambelle, amaretti, pirichittus, gateau fatto rigorosamente con le mandorle di Serramanna, biscottini bianchi, Pan'e saba, pardule e tante altre delizie che poi distribuiscono ad associazioni e alla collettività quando ne hanno l’occasione.

«In famiglia abbiamo avuto la fortuna di avere il formaggio sempre fresco, quindi anche quando ero giovane le pardule sono sempre state presenti in tavola e pensare che magari qualcuno oggi non abbia questa possibilità mi rattrista – racconta Martina Lasio –. I dolci che prepariamo, vengono offerti a chi è in difficoltà o li regalo anche solo come semplice gesto di ringraziamento se qualcuno mi fa un favore. Ogni occasione è buona».

«Quando eravamo ragazzi, 11 tra fratelli e sorelle, nel giorno di Pasqua non poteva mai mancare “su coccoi cun s’ou” e sapere che i dolci vengono gustati da chi magari non ha la possibilità di averne mi dà tanta soddisfazione – aggiunge Anna Simbula –. L’età avanza, ma la voglia di fare non manca e anche se le forze non sono più quelle di prima, non posso rinunciare a queste belle tradizioni. Se qualche giorno capita che la noia prende il sopravvento, mi basta chiamare Martina per ritorvare la voglia di fare».