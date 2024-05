«A 87 anni mi candido per il Consiglio: non è mai troppo tardi» 

Inviata

San Gavino. «Non si è mai troppo vecchi per partecipare alla vita democratica: il senso civico non muore, neppure a 87 anni». Ne è sicuro Silvio Boi, classe 1936, lucidissimo professore in pensione di San Gavino, tessera del Partito comunista in tasca fino a quando è diventato giudice di pace. «Non era obbligatorio rinunciare alla tessera, ma di certo era una scelta opportuna». Prima ancora di dirimere cause civili (incarico che ha lasciato a 75 anni per raggiunti limiti d’età) Silvio Boi ha insegnato filosofia a diverse generazioni di liceali sangavinesi, è stato sindaco per due consiliature e ora spera di diventare il consigliere comunale più attempato dell’Isola. È in corsa per le Amministrative di giugno con la civica dell’aspirante sindaco Stefano Altea e della questione anagrafica non si cura granché. «Gli anziani hanno le capacità per partecipare alla vita politica e il loro contributo sarebbe prezioso, spesso non ne hanno la possibilità».

Com’è iniziata quest’avventura?

«Il gruppo è nato per promuovere la partecipazione della gente alla vita sociale e proporre un rinnovamento, la mia candidatura non era in programma».

Poi qualcosa è cambiato.

«Le giovani intelligenze del gruppo hanno deciso. Sa, tutti abbiamo il diritto a un’opinione, ma la maggioranza vince. E loro mi volevano all’unanimità, ma ho posto una condizione: non sarò assessore».

Non ha potuto tirarsi indietro.

«Ho accettato anche perché voglio vivere, esistere. È una frase fatta ma calza a pennello: preferisco morire vivendo che vivere morendo».

Quale sarà il suo contributo se fosse eletto?

«I miei giovani compagni di lista sono nel presente e vanno verso il futuro, in mezzo c’è una porta. Posso essere la chiave per aprirla, l’elemento tra quel che è stato e quel che verrà».

Qual è il suo obiettivo?

«Questo gruppo nasce non solo in funzione delle elezioni, ma per creare uno stimolo alla partecipazione che non cesserà dopo il voto. Punta a una metodologia diversa, a favorire un rapporto diretto tra istituzioni e cittadino».

Questo rapporto è mancato durante il mandato del sindaco Carlo Tomasi?

«Sì, io non l’ho percepito. E questo tentativo, dal mio punto di vista, è rivoluzionario: tende a modificare lo stile del rapporto con il cittadino che non è un destinatario di ordini o un pollo da spennare».

Le priorità del paese?

«C’è un problema sociale e sanitario che deve essere riportato al centro dell’attenzione e del dibattito pubblico. E poi ci sono le questioni ambientali ed energetiche».

Che campagna elettorale sarà?

«Non ho bisogno di andare a caccia di voti, io esco, faccio commissioni e parlo con la gente. Per la maggior parte mi conoscono. Ma può darsi che una passeggiata in qualche rione la possa fare anche io. Certo, non come prima quando ogni domenica uscivamo per distribuire “L’Unità”».

Cosa è cambiato da allora?

«In quegli anni la partecipazione era spontanea e fortissima. Ora siamo vittime di una valutazione sbagliata: i giovani sono anche preparati e vogliono partecipare, ma non gli è stato trasmesso quel fuoco».

La comunicazione è cambiata: è pronto ai veleni dei social?

«È una cosa che ho messo in conto».

Ha paura dei leoni da tastiera?

«Assolutamente no, io non sono tecnologico, ho un profilo Facebook ma non me ne curo. L’unica offesa che posso sentire è quella che ricevo dalle persone che mi stimano».

Non si è mai troppo vecchi?

«Mai, la candidatura è una garanzia per la vita».

