A 85 anni mette in fuga un ladro 

Ha avuto tanta paura, ma il ladro ne ha avuto persino più di lei e in un attimo è svanito nel nulla. Una nonnina di 85 anni, Albina Vacca, trovandosi in casa un uomo col viso coperto da una maschera, ha fatto scattare l’allarme mettendo così in fuga il malvivente. Ha gridato a più non posso «Aiuto, venite, c’è un ladro in casa» e i vicini si sono precipitati dall’anziana donna. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Villacidro che, guidati dal maggiore Francesco Capula, hanno avviato già le indagini per risalire all’autore del tentato furto.

Il fatto

È successo ad Arbus, nella centralissima via Stadio, dove la donna, vedova, vive da sola in una villetta. Intorno alle 10, come sua abitudine, la nonnina era uscita di casa per fare la spesa in un vicino supermercato. Rientrata a casa, si è accorta che aveva dimenticato di comprare il pane. È tornata indietro e al rientro ha avuto la spiacevole sorpresa. Alle persone che sono accorse in suo aiuto, ha raccontato che appena ha aperto il portoncino, proprio nell’andito, si è trovata di fronte un uomo col viso coperto forse da quella che lei ha definito una «maschera». Così ha iniziato subito a urlare e più il ladro la invitava a fare silenzio ripetendo «non ti farò del male», più lei alzava la voce. Lentamente, Albina Vacca ha fatto pochi passi all’indietro fino a raggiungere il giardino. A furia di gridare «Aiutatemi, aiutatemi» ha attirato l’attenzione dei vicini di casa che si sono accorsi sul posto, come pure i collaboratori scolastici dell’istituto comprensivo che si trova a poca distanza dall’abitazione. Inutile cercare il ladro: preso dallo spavento e temendo di essere scoperto se l’è data a gambe levate.

Solo quando la nonnina si è vista circondata da tanta gente si è calmata, raccontando tutto, momento dopo momento, con lucidità. Poi, però, si è sentita male ed è finita al pronto soccorso. Paura tanta, ma nulla di grave. Il passa parola ha raggiunto tutto il paese.

I pericoli

L’episodio ha riportato alla memoria il furto di diversi anni fa ai danni di una 89enne, Vanda Vacca, derubata tre volte in due mesi. Allora come adesso gli anziani avvertono il pericolo. La presidente della locale Auser, Elisa Caddeo, dice: «Quando si verificano questi fatti, le persone di una certa età, più fragili, hanno bisogno di essere rassicurate. La formazione è comunque importante. Lo facciamo spesso nella nostra sede. Incontri che vengono seguiti con particolare interesse ed attenzione». In prima linea nelle campagne di sensibilizzazione per favorire la sicurezza degli anziani ci sono i carabinieri. «Il nostro è un progetto di prossimità a favore della popolazione anziana con incontri periodici presso chiese e locali messi a disposizione dal Comune o sedi destinate all’Università della terza età, per incontrare gli anziani e metterli in guardia da persone che – sia attraverso strumenti informatici o di persona – cercano di truffare o derubare queste persone», spiega il maggiore Francesco Capula.

RIPRODUZIONE RISERVATA