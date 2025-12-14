VaiOnline
Barumini-Turri.
14 dicembre 2025 alle 01:07

«A 82 anni lancio la mia nuova impresa» 

La sfida di Maria Itria Paulis, la signora dello zafferano produce tisane biologiche 

Quella di Maria Itria Paulis, 82enne originaria di Turri, è la storia di un’impreditrice infaticabile che continua a investire nel territorio e a rimettersi in gioco. L’ultima sfida è il recupero di una vecchia struttura fatiscente a Barumini dove ha creato un nuovo stabilimento per la produzione di tisane biologiche.

La storia

Tutto nasce nel 1994, quando Maria Itria, allora 51enne, decide di cambiare la sua esistenza: non contenta di una vita lavorativa dietro una scrivania e lontana dalla famiglia e dai suoi tre bambini, lascia uno stipendio sicuro per riscoprire le antiche tradizioni della sua terra. «Erano 25 anni che lavoravo come impiegata. Mi sentivo in colpa perché i figli stavano crescendo e non potevo dare loro le giuste attenzioni – racconta, con gli occhi che luccicano dall’emozione –. Avevo uno stipendio tutti i mesi, ma dovevo cambiare vita per stare di più con la famiglia e con i miei tre figli che crescevano senza di me. Mi licenziai».

Il coraggio

Maria Itria avrebbe voluto gridare al mondo la sua libertà: niente più cartellino da timbrare, ma neppure una busta paga. È questo il pensiero che mette in moto il lato imprenditoriale: «Cercavo un modo per riavere un reddito. Mi tornavano in mente i ricordi da bambina dove le piantagioni di zafferano fiorite imperversavano nelle campagne di Turri, ormai abbandonate». Aveva ereditato dei terreni dai genitori e la sua mente iniziò a sognare a occhi aperti. «Non mi sarei limitata alla coltivazione, ma a tutta la filiera». Così fu. «Nel 1995 il primo raccolto. I miei figli mi hanno aiutata e l’azienda è andata avanti finora. Non mi sono mai pentita della mia scelta: stare in famiglia e credere nella famiglia unita è ciò che ti premia e ti fa stare bene». Col tempo i figli Sandro, Giovanni e Simona Picchedda sono entrati nell’azienda, cresciuta fino alle certificazioni Dop e alla filiera biologica. Ed è con loro che Maria Itria Paulis ha avviato la nuova attività. Per lei di recente è arrivato anche un riconoscimento importante: il premio “Feminas 2025”, che Coldiretti ha recentemente assegnato a nove donne sarde che si sono distinte in diversi campi. Per lei l’epiteto di “pioniera dello zafferano in Sardegna”. «Una sorpresa graditissima, perché ripaga i sacrifici e la mia scelta. Lo dedico ai figli, a mio marito Elverio, alla famiglia unita che oggi siamo».

L’appello

Paulis lancia un messaggio alle nuove generazioni: «La Sardegna è la nostra terra. Va amata, perché ci ha dato le origini e, in qualche modo, ci dà da vivere. Impariamo a conoscerla e a rispettarla. Parlate in famiglia delle vostre idee: sicuramente vi aiuteranno a percorrerle. Non illudetevi di vivere di assistenzialismo, perché non è la vita che vorreste».

