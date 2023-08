A 81 anni in trincea nella lotta ai roghi 

Si dice spesso che la vocazione ad aiutare il prossimo, per alcuni, faccia parte del codice genetico: la vita di Maura Orgiana, iglesiente di ottantuno anni, volontaria da una vita, è la prova.

Il percorso

Dopo gli studi, completati con una laurea in Lettere, ha iniziato la carriera da insegnante affiancandola, nel tempo libero, all’opera di volontariato. Non si è mai sposata e non ha avuto figli: «Una scelta che mi ha permesso di fare tutto ciò che ho fatto», racconta. Tanto volontariato in primis. «Sono stata educata così, – dice – mia madre apriva la porta a chiunque avesse bisogno». Con questi insegnamenti, iniziò fin da giovane a dare una mano nello sport femminile e, grazie al fratello, che le chiese una mano d’aiuto, diventa capo scout in un gruppo cittadino. L’avventura nella protezione civile è cominciata dopo aver incontrato un socio fondatore del Centroscout, il primo centro di volontariato iglesiente, specializzato nella lotta agli incendi: «Mi propose di partecipare a quella che ancora era un’idea in fase di realizzazione, e ci pensai». L’idea si concretizzò nell’estate del 1984, ma Maura prese servizio un anno dopo. Il suo contributo nel nuovo progetto iniziò nella centrale radio, con il coordinamento delle operazioni antincendio. Maura, con voce calma e ferma, ha coordinato e gestito infinite emergenze di roghi, del 118 e del supporto alle persone e famiglie.

I ricordi

Ma tutto iniziò con l’antincendio: «Ho avuto una brutta esperienza con il fuoco, perciò scelsi la centrale radio – ricorda - Il più grosso rogo che dovetti gestire completamente da sola, è stato nell’estate del 1987. Iniziò nelle campagne di San Benedetto e arrivò fino a Monte Agruxiau. Un’emergenza che ho vissuto indirettamente, nella sicurezza della base radio che allora era in via Crispi, ma con il cuore ero insieme ai ragazzi che affrontavano le fiamme». L’incendio fu uno dei più devastanti avvenuti nel territorio, la città fu accerchiata dal fumo e dal fuoco, distrusse centinaia di ettari di boschi, campagne, e molti giardini della periferia e del centro storico. In quella circostanza furono evacuati i numerosi bambini ricoverati nell’ospedale pediatrico "Fratelli Crobu”, circoscritto dalle fiamme.

L’incendio durò due giorni interi, ma le bonifiche proseguirono nelle giornate seguenti». Nella mente tanti istanti di tensione: «Stai attento, arriva il fuoco alle spalle… Attenzione alla bombola… Sta saltando il fuoco nella Costiera… Un disastro. Ancora ricordo la preoccupazione e l’ansia nel sentire le urla concitate dei ragazzi che tentavano di spegnere le fiamme. Alcuni di questi volontari sono stati anche miei studenti».

I roghi attuali

Ricordi che riaffiorano in questi giorni, per gli incendi che stanno mettendo in ginocchio la Sardegna e anche paesi lontani, tra cui le isole Hawaii, con un bilancio altissimo di morti. «Nel 1987 avviammo una nuova avventura, con la raccolta fondi per il servizio di volontariato del 118, che divenne operativa nel 1988». Un settore che Maura ha abbracciato fin da subito: «Oltre al solito lavoro nella base radio, ho seguito i corsi e l’addestramento per il ruolo di soccorritore – spiega – Ho svolto numerosi servizi anche come capoturno, affrontando spesso situazioni drammatiche. Mi consola sapere che abbiamo sempre fatto tutto il possibile, anche durante la pandemia, per aiutare le persone in difficoltà».

Negli anni ‘90 l’associazione cambia nome e diventa Soccorso Iglesias.Si specializza nei diversi settori dell’emergenza, si sposta nell’attrezzatissima sede di via Barbagia e Maura, all’età di ottantuno anni è sempre lì, la più anziana dell’associazione, punto di riferimento del volontariato cittadino, circondata da telefoni e radio e sempre pronta ad aiutare tutti: «Voglio precisare che nel volontariato non c’è spazio per chi intende far carriera o guadagni, qui si lavora sodo, disinteressatamente, solo per prestare aiuto a chi ha bisogno».

