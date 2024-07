A 51 anni Alessia Marcuzzi batte tutti 

In Sardegna la scorsa settimana, Carolina Crescentini ha rivelato che, a sentire i suoi amici, la donna più desiderata dagli italiani è Elisabetta Canalis.

Made in Italy

Ebbene, l’attrice romana sarà sorpresa nell’apprendere che in realtà la showgirl sarda è solo seconda nella classifica delle icone sexy elaborata, come ogni estate, dal portale Incontri-ExtraConiugali.com. In questo 2024 Canalis è stata infatti superata da un’altra showgirl italiana, ovvero Alessia Marcuzzi, che in 12 mesi balza dalla decima alla prima posizione con la complicità di numerosi scatti piuttosto sensuali realizzati tra Formentera e Capri, e postati poi su Instagram facendo impazzire i followers. Ai piedi del podio si piazza invece la cantante inglese Dua Lipa, new entry assoluta in una top ten che vanta anche (dal quarto posto in giù) la modella Kendall Jenner, Elettra Lamborghini, Wanda Nara, regina del 2022, la supermodella Emily Ratajkowski, l’influencer Giulia De Lellis, Martina Colombari e Michelle Hunziker. «Sono proprio loro, i vip, a stimolare uomini e donne in cerca di avventura», commenta il fondatore del sito Alex Fantini. E poi c’è Ashley Madison, leader internazionale nell’intercettazione dei gusti in tema di fantasie extraconiugali, che allargando il raggio d’azione, con oltre 85 milioni di iscritti in tutto il mondo, di cui 800 mila solo in Italia, offre una prospettiva e classifiche evidentemente diverse.

L’evergreen Brad Pitt

Intanto, secondo la survey più recente tra gli utenti della piattaforma leader di love affaire extraconiugali, il 6 per cento vanta una scappatella con un personaggio famoso. Ma più di tutto colpisce che se tra le donne la più desiderata è l’attrice australiana Margot Robbie, protagonista del film campione d’incassi “Barbie”, tra gli uomini, alla soglia dei 61 anni, continui a dominare Brad Pitt. Gli attori la fanno da padroni: se la medaglia d’argento va a Chris Hemsworth e il bronzo a Ryan Gosling, giù dal podio si piazzano Bradley Cooper e Dwayne Johnson, alias The Rock; a seguire, Idris Elba e il primo dei “non attori”, lo sportivo, ex giocatore di football ed ex marito della top model Gisele Bundchen, Tom Brady. Chiudono l’attore cileno Pedro Pascal e i ragazzi terribili del cinema a stelle e strisce, i premi Oscar Matt Damon e Ben Affleck. Quanto alle donne, Robbie precede l’ex signora Pitt Jennifer Aniston e la sensualissima Salma Hayek, quarta Sofia Vergara, quinta Natalie Portman e solo sesta Anne Hathaway. Settimo posto per Shakira, dunque Halle Berry, Taylor Swift e Dua Lipa a pari merito, e, infine, Jennifer Lopez. Che col marito (fino a prova contraria) Affleck condivide quantomeno l’ultimo posto della top ten dei più desiderati.

