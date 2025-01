«A 50 all’ora il 60% dei pedoni muore sul colpo» 

«Sì, l'Automobile Club d'Italia ha evidenziato l'importanza della riduzione della velocità nei centri urbani per migliorare la sicurezza stradale». Il presidente dell’Aci cagliaritana Antonello Fiori non ha dubbi sull’efficacia dei provvedimenti che tendono a limitare la marcia delle auto. «L'adozione di limiti di velocità più bassi, come i 30 km/h, può ridurre significativamente la gravità degli incidenti che coinvolgono i pedoni. A velocità più elevate, come 50 km/h, il rischio di lesioni gravi o mortali per i pedoni aumenta drasticamente. Noi dell’Aci – aggiunge Fiori – siamo per l'implementazione di "Zone 30" nelle aree urbane per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti mortali. In uno scontro a 50 km/h le probabilità di sopravvivenza di un pedone o un ciclista sono circa del 30/40% ovvero nel 60/70% dei casi il pedone o il ciclista muoiono sul colpo o in breve tempo.Un pedone investito a 30 km orari ha solo il 10% di probabilità di morte».

Chi ha auto tecnologicamente avanzate potrebbe avere una deroga al rispetto del limite di 30 all’ora. A partire dal 7 luglio 2024, l'Unione Europea ha reso obbligatoria, tra gli altri sistemi, la frenata automatica di emergenza. Questo potrà far rivedere i limiti di 30Km/h per evitare ingorghi cittadini».

