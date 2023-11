«A 3 anni una Honda per regalo» 

Ha profonde radici sarde l’amore per le moto che ha portato Pecco Bagnaia a vincere il Mondiale di Moto GP 2023. È quella stessa passione trasmessa da nonno Faustino Atzori di Terralba, papà di Stefania, mamma del neo iridato che ha bissato il titolo già conquistato nel 2022 a Valencia.

L’emozione

Classe 1939, 84 anni portati splendidamente, nonno Faustino racconta con voce squillante da Chivasso, dove abita, la gioia e la soddisfazione provate domenica scorsa alla notizia del successo di suo nipote. «Non ho visto la gara – spiega – come faccio sempre ma ero convinto che potesse conquistare il mondiale». E d’altronde lui conosce bene le qualità di Francesco. Fu proprio lui ad averlo fatto innamorare delle due ruote, trasmettendogli la sua grande passione per i motori. «A tre anni e mezzo gli regalai un triciclo a motore da me realizzato e poi una piccola moto Honda per divertirsi nella pista di 100 metri nel grande giardino di casa». Un amore coltivato nel tempo e cresciuto pian piano in una famiglia dove tutti sono cresciuti con i motori nel sangue, compresa anche la mamma di Pecco. «Anche lei – sottolinea Faustino Atzori – è stata pilota di offshore partecipando a tante manifestazioni». Un nucleo familiare dove lo sport è sempre stato messo al primo posto. «Mio nipote – riprende Atzori – oltre che in moto è anche bravissimo a cavallo».

La Sardegna

Faustino non dimentica ovviamente le sue radici di Terralba, da dove è partito nel 1959 per trasferirsi in Germania. Assunto alla Porsche, fabbrica dove è cresciuto e ha sfruttato le sue grandi qualità e competenze maturate dopo studi specifici ed apprendistato, cimentandosi nella cura di tutti motori, compresi quelli marini visto che era diplomato al Nautico di Cagliari con la qualifica di motorista navale. Nel suo paese, i suoi concittadini più avanti con gli anni lo ricordano prima che partisse come il meccanico che riusciva a riparare qualsiasi mezzo, anche qualora non fosse disponibile il pezzo di ricambio. E proprio a Terralba, promette tornerà fra breve portando anche Francesco e gli altri due nipoti Carola, 27 anni, e Filippo, 16.

I ricordi

Lui sorride divertito, quando ricorda qualche aneddoto della sua gioventù: era conosciuto come il numero uno dei meccanici anche nel truccare i motori. Il corso della sua vita cambiò quando a fine anni 50 conobbe un facoltoso tedesco direttore commerciale di una grossa concessionaria Wolkswagen-Porsche a Neuisem di Francoforte. Nacque una amicizia che sfociò nella offerta di trasferirsi in Germania per lavorare come meccanico. Prima di rientrare in Italia nel 1963 riuscì a far trasferire in Germania tanti compaesani creando una vera e propria colonia di terralbesi che riuscirono ad affermarsi in un periodo non certo semplice per gli italiani. Rientrato nella Penisola prima alla succursale della Wolksvagen-Porsche come capo-officina, ampliò le sue capacità aprendo uno studio di progettazione e design automobilistico, collaborando anche con la Ferrari. «La mia vita è stata la sommatoria di tante esperienze tutte importanti che mi porto dietro – aggiunge Faustino Atzori – come la realizzazione negli Stati Uniti di due treni monorotaia e, per non scordare le mie origini di Marceddì, la progettazione di motoscafi offshore». Bolidi che lui stesso ha guidato facendo incetta di titoli nazionali ed internazionali.

