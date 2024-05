A 106 metri di profondità recuperato il corpo di uno dei sub dispersi 

Inviato

Villasimius. Morti entrambi: l’ultimo lumicino di speranza sulla sorte di Stefano Bianchelli e Mario Perniciano, i sub dispersi da domenica nelle acque di Villasimius, si è spento ieri mattina. I due corpi, con addosso mute e attrezzature, erano a 106 metri di profondità, adagiati sul fondale sabbioso a una trentina di metri dal relitto sommerso della nave da guerra “San Marco”, affondata nel 1941: attrazione per un’élite di subacquei formati e attrezzati per arrivare fin laggiù.

Ieri mattina il sonar di bordo della cacciamine “Gaeta”, della Marina Militare, ha segnalato la presenza di “due bersagli”. A confermare che si trattava dei due amici e colleghi di immersione è stato poco dopo il rov “Perseo” dei vigili del fuoco, una sorta di massiccio drone sottomarino dotato di sei motori e un braccio robotizzato: prima il macchinario ha fotografato i due corpi, quindi è riuscito ad agganciare e riportare in superficie quello di Mario Perniciano, trasferito poi a bordo della “Gaeta”. Il “Perseo” è stato nuovamente calato nelle profondità per recuperare anche il corpo di Bianchelli, ma le condizioni meteorologiche erano peggiorate: troppo mosso il mare sferzato da un vento teso di ponente. La motovedetta dei vigili del fuoco è stata sballottata dalle onde e uno dei componenti dell’equipaggio si è fatto male a un dito. Dalla Capitaneria di porto è arrivato lo stop: la motovedetta è rientrata in porto. Alle 17, nuovo tentativo, ma inutile: il mare era ancora troppo grosso. La “Gaeta”, a quel punto, ha fatto rotta per Cagliari: l’attracco, poco dopo le 21, al molo Garau. Soltanto oggi, si spera, sarà possibile strappare al mare il corpo di Stefano Bianchelli.

Un numero uno

Umbro di Todi, 57 anni, da 27 trasferito a Villasimius, dov’era titolare del centro per immersioni “ProDive”, con uffici nel porticciolo, Bianchelli era considerato un numero uno, non solo a livello locale: il suo esempio e la sua esperienza con i sistemi di respirazione subacquea rebreathing hanno imposto uno standard tecnologico internazionale per le immersioni tecniche, quelle più difficili, riservate ai sub più preparati, l’equivalente degli alpinisti capaci di affrontare gli “ottomila” (Everest, K2 e compagnia). «Parliamo di sistemi capaci di riciclare l’aria già respirata (un filtro separa e cattura l’anidride carbonica) e di calibrare elettronicamente in base alla profondità raggiunta la giusta quantità di ossigeno da erogare», spiega il cagliaritano Marco Marrocu, 73 anni, anche lui formatore di istruttori subacquei: «Questi dispositivi garantiscono un’autonomia molto più prolungata rispetto a quelli tradizionali, a “circuito aperto”». Bianchelli aveva le abilitazioni per tutti i tipi di rebreather . E ai suoi corsi avanzati, ai suoi tour dei relitti nel mare sardo partecipavano comitive selezionatissime di sub non solo da tutta Italia, dalla Francia o dalla Germania, ma perfino dall’Australia.

Perniciano, 60 anni, cagliaritano, era stato suo allievo: attento, portato, capace. Dopo la stima, di immersione in immersione, fra i due era nata un’amicizia che includeva, buon terzo, anche Paolo Mereu, di Sinnai, ingegnere della Città metropolitana innamorato anche lui degli abissi sottomarini: «Eravamo legatissimi», racconta seduto a un tavolino del bar del porticciolo insieme alla moglie e a due amici. Altri, poco distante, si abbracciano in lacrime. Ignari, i primi turisti si godono il sole.

Missione fallita

«Stefano – riprende Mereu – era un guru , un maestro. Ma sempre sorridente, pronto alla battuta, disponibile allo scherzo. C’ero io, domenica mattina, sul gommone su cui lui e Mario sarebbero dovuti risalire dall’immersione. Il mare era calmissimo: olio. In vista dell’inizio della stagione turistica, dovevano sistemare un gavitello per segnalare il punto esatto in cui si trova il relitto». In pratica, una corda lunga un centinaio di metri, alla quale i sub che vogliono vedere la San Marco potessero agganciarsi con un moschettone e lasciarsi andare giù, nell’abisso. «Hanno legato un peso a un capo della cima e l’hanno buttato fuori bordo. All’altro capo era legato un bidone di plastica da venti litri, vuoto, che fungeva da galleggiante temporaneo: in un secondo tempo sarebbe stato rimosso». Nell’Area marina protetta non si possono lasciare segnali affioranti».

I due sub erano bardati di tutto punto: muta, maschera, e dispositivi rebreather dotati, racconta ancora l’ingegnere Mereu, «di ben tre circuiti dell’ossigeno. Sistemi più che ridondanti: se si inceppa uno, entra in funzione il secondo. Se si inceppa il secondo, entra in funzione il terzo. Se si inceppa anche il terzo, entrambi avevano come riserva delle bombole collegate a un circuito di respirazione “aperto”, tradizionale».

Stefano e Mario dovevano seguire il gavitello sino al fondale, sciogliere il nodo che lo legava al peso, trascinare il capo liberato sino al relitto, annodare e risalire, facendo tutte le tappe di decompressione. Non ci sono riusciti: sono morti prima di riuscire a disfare il nodo tra la cima e il peso. Le autopsie e l’analisi delle attrezzature dei due sub permetterà alla titolare dell’inchiesta, la pm Rita Cariello, di capire cosa sia andato storto.

